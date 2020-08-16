«دبي للسيليكون» تنظم «منتدى ديتك» لدعم رواد الأعمال في استشراف المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، عن جدول أعمال منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الذي تنظمه يوم الثلاثاء 18 أغسطس.

وسيناقش المنتدى، الذي سيعقد افتراضياً، الفرص المستقبلية للشركات الناشئة بالمجال التكنولوجي في المنطقة، في ظل العودة التدريجية للأعمال. كما سيناقش المنتدى فرص وتجارب الشركات التكنولوجية الناشئة التي واصلت بناء وتنمية أعمالها التجارية خلال جائحة فيروس كورونا. ويتحدث خلال المنتدى الشريك الإداري لشركة نواة كابيتال، خالد التلهوني، ضمن جلسة مباشرة بعنوان «مستقبل الاستثمار»، حيث سيتطرق إلى مستقبل المشهد الاستثماري بعد كورونا، ويجيب على الأسئلة الرئيسة التي تراود رواد الأعمال خلال هذه الفترة.

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