الذهب يرتفع مع زيادة الإقبال بعد انخفاض الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

صعد الذهب، أمس، بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم، بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وزاد الذهب إلى 1939.7 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية في معاملات متقلبة. وكانت الأسعار سجلت ارتفاعاً قياسياً بلغ 2072.5 دولاراً للأوقية يوم الجمعة الماضي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.9 دولاراً للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل بقية العملات، ما يجعل الذهب أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.8% إلى 25.76 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 934.95 دولاراً للأوقية.

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