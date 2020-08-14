90 % زيادة في مبيعات «جلفار»

المصدر: رأس الخيمة ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أمس عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، محققة مبيعات بقيمة 169.7 مليون درهم منذ بداية يونيو 2020، ما شكّل زيادة بنسبة 90% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وبينت الشركة أن سبب ذلك، يعود إلى رفع التعليق المؤقت على تصدير المنتجات إلى الكويت والسعودية وسلطنة عمان والبحرين في وقت سابق من عام 2020، إلى جانب النمو الذي حققته الشركة في العديد من أسواقها الرئيسة.

كما أعلنت «جلفار» في بيان، عن خسارة صافية بنحو 25.6 مليون درهم، ما يعتبر تحسّناً بنسبة 73% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، وهو يأتي نتيجة الزيادة في صافي المبيعات وخفض المصروفات وتحسين هوامش الربح الإجمالي.

أما عن شهر يوليو 2020، فقد نجحت «جلفار» في إعادة هيكلة قاعدة رأس المال لديها بعدما انتهت من إصدار حقوق الاكتتاب، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المطلوبة بأكثر من 2.3 مرة، ممّا يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»، إن «النتائج المشجعة والمتمثلة في زيادة نسبة المبيعات وتقليل الخسائر خلال الربع الأخير، تؤكد مرونة نموذج أعمال الشركة ورؤيتها الريادية، حيث يعدّ هذا التقدّم المهم الذي أحرزناه أساسيّاً للحفاظ على إرثنا الممتد لأكثر من 40 عاماً، لاسيما لناحية توفير حلول رعاية صحية متقدمة في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عصام فاروق، إن «(جلفار) تواصل مسيرة الازدهار وتحقيق الإنجازات خلال رحلتنا للعودة إلى الربحية وتعزيز أداء أعمالنا، وبشكل خاص بعدما قمنا بإعادة هيكلة ناجحة لرأس المال وعودتنا إلى السعودية وجميع أسواق مجلس التعاون الخليجي».

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