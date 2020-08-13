تعاونية الشارقة تتبرع بمبلغ مليون ونصف درهم دعماً لحملة "سلام لبيروت"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت "تعاونية الشارقة" عن التبرع بمبلغ مليون ونصف درهم نقداً دعماً لحملة "سلام لبيروت" التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير، وذلك تنفيذا لتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير".

وأشار الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد سالم الجنيد، في تصريحات عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، إلى اعتزاز التعاونية بالمشاركة بحملة "سلام لبيروت" الأمر الذي يعد واجب أخلاقي على جميع المؤسسات"، مؤكدا على الالتزام والاستمرار بمساندة الحملة، وتقديم المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها.

وتهدف حملة سلام لبيروت التي تشرف عليها مؤسسة القلب الكبير على مساكن الإيواء والغذاء والعلاج بالتنسيق مع لجان الطوارئ والجهات المحلية المختصة، كما تشمل المشاركة في إزاحة الأنقاض وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات وتحديد مستلزمات إعادة الترميم إلى جانب توفير حلول لتحديات الإنارة والصرف الصحي والسلامة العامة.

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