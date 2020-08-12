تعليمات جديدة للسفر إلى شنغهاي بعد إلغاء رحلات الاتحاد مؤقتاً

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران أن ستة ضيوف ممن سافروا يوم 3 أغسطس على متن رحلتها رقم EY862 من أبوظبي إلى شنغهاي جاءت نتائج فحصهم إيجابية في اختبارات الحمض النووي عقب وصولهم إلى مطار بودنغ الدولي، وذلك حسب مكتب شنغهاي للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعليه، خضع الضيوف الستة لإجراء فحص إلزامي PCR ولم تظهر عليهم أية أعراض وجاءت نتيجة الفحص سلبية عند إتمام إجراءات السفر.

واوضح متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الضيوف الستة يخضعون حالياً للحجر الصحي في إحدى المرافق الطبية في شنغهاي.

ولفت المتحدث انه بموجب توجيهات هيئة الطيران المدني الصينية، تم إلغاء رحلة الاتحاد للطيران التي يتم تشغيلها يوم 17 أغسطس بين أبوظبي وشنغهاي ورحلة الاتحاد للطيران رقم EY867 التي يتم تشغيلها بين شنغهاي وأبوظبي يوم 18 أغسطس.

واشار الى ان الاتحاد للطيران قام بإخطار ومساعدة الضيوف الذين حجزوا على متن هذه الرحلة كما انه

استجابة للظروف الحالية، قامت الاتحاد للطيران بتعديل توجيهات السفر ذات الصلة بجميع الضيوف المسافرين إلى شنغهاي حيث يجب على جميع الضيوف المسافرين إلى شنغهاي تقديم نتائج سلبية لفيروس كورونا المستجد واستصدارها خلال 48 ساعة من موعد المغادرة من أبوظبي أو من مطار الإقلاع إذا كانوا قادمين من مدينة أخرى عبر أبوظبي، وينطبق ذلك على كافة الضيوف بما في ذلك الأطفال والرضع.

كما اكد المتحدث انه يجب إجراء الفحص عن طريق مركز طبي معتمد من الحكومة المحلية أو أي مركز طبي تحدده السفارة الصينية في بلد المغادرة. وفي حالة السفر من الامارات ، فإن الاتحاد للطيران لا تقبل نتائج فحص PCR إلا من المراكز المعتمدة التابعة لمستشفى ميديكلنيك أو صحة.

ونوه المتحدث انه إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية، فلن يسمح للضيوف بالسفر. وفي هذه الحالة، ستقوم الاتحاد للطيران بإعادة الحجز للضيف أو بإمكانه إلغاء الحجز واستخدم قيمة التذكرة في حجز رحلة قادمة مع رصيد الاتحاد .

وشدد المتحدث على انه قبل الرحلة، يتعين على الضيوف التأكد من تحديث بياناتهم وتعبئة الإقرار الصحي.

ويجب إجراء فحص PCR خلال 96 ساعة (48 ساعة بالنسبة لرحلات شنغهاي) من موعد المغادرة وتقديم نتيجة فحص سلبي من إحدى المراكز الطبية المعتمدة من أجل المًوافقة على الصعود للطائرة.

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