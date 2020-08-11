حجز 29.6 ألف اسم تجاري في دبي منذ بداية 2020

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأن إجمالي عدد الأسماء التجارية المحجوزة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي وصل إلى 29 ألفاً و667 اسماً، مشيرة إلى أن الاسم التجاري يلعب دوراً مهماً في القيمة السوقية للشركات والمؤسسات، حيث إنها عادة ما يتم تقديرها من ضمن أصول الشركة، وتحسب قيمة الاسم التجاري والعلامة التجارية على أساس صافي العوائد الحالية والمستقبلية للشركة.

وذكرت أن شركات صناعة الأغذية المنتجة للسلع الاستهلاكية كالأطعمة ومواد البناء والسياحة وشركات الاستثمار وغيرها، تهتم بالبحث عن اسم تجاري مميز من أجل تسجيل علامتها التجارية، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة، عندما صارت العلامة التجارية تمثل أهمية قصوى في القيمة السوقية، أصبحت جميع الشركات الخدمية المتخصصة في قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والمقاولات والبنوك، تبحث عن أسماء تجارية مميزة لتسجيل علاماتها التجارية، وكذلك شركات المساهمة العامة والخاصة، التي ترغب في إدراج أسهمها وأوراقها المالية في أسواق الأسهم لأنها لاحظت إقبال المشترين للأسهم على الشركات ذات الاسم التجاري والعلامة المشهورة.

ودعت اقتصادية دبي رجال الأعمال إلى اختيار اسم يعرف به أثناء مزاوله التجارة، حيث إنه بمرور الوقت يلتصق هذا الاسم بالمحل التجاري، ويكون رمزاً لجميع الخصائص والمميزات التي يتصف لها، ويتم قيد هذا الاسم في السجل التجاري.

وبينت أنه قد يكون الاسم التجاري مشتملاً على اسم شخص معين، وقد يكون مشتقاً من الغرض من النشاط التجاري، وذلك حسب الأحوال، وبما يتفق وطبيعة التاجر وما إذا كان فرداً أو شركة.

وأضافت اقتصادية دبي أن الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني المقرر لتمييز الأفراد في ما بينهم، كما يختلف عن العنوان (أو السمة التجارية)، وهو عبارة عن تسمية مبتكرة، أو رمز يختاره التاجر كشعار خارجي ظاهر لتمييز المحل التجاري عن غيره، كما يختلف الاسم التجاري الذي تتميز به المحال التجارية عن العلامة التجارية أي العلامة الفارقة، وهي العلامة التي يتخذها التاجر شعاراً للمنتجات والبضائع لتمييزها عن غيرها.

8 شروط أساسية للاسم التجاري

أوضحت اقتصادية دبي، أن الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في الاسم التجاري تشمل ما يلي:

■ أن يدل الاسم التجاري على التقاليد والقيم العربية وبكلمات لائقة.

■ في حال كان الاسم التجاري عالمياً، يجب أخذ موافقة الجهة المعنية.

■ ألا يدل الاسم على لفظ الجلالة أو على صفاته، وألا يحمل اسماً من أسماء الدول أو الحكومات.

■ لا مانع أن يدل الاسم التجاري على صاحب الترخيص أو عائلته.

■ أن يكون الاسم التجاري مرتبطاً بالنشاط ويحمل نوع النشاط.

■ ألا يحتوي الاسم التجاري على رقم عددي أو صفة أو أي من الرموز.

■ أن يكون الاسم من الأسماء التجارية غير المحظورة.

■ ألا يماثل الاسم إحدى الأسماء التجارية المفعلة في إمارة دبي.

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