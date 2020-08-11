«الاتحاد العقارية» تنهي إعادة هيكلة ديونها مع «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة لجميع ديونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، والبالغة قيمتها 946 مليون درهم، إلى جانب سداد الدفعة الأولى بنجاح في إطار الاتفاقية المبرمة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مركز الشركة تجاه التزاماتها المالية ومديونيتها، ما يمكنها بالتالي من تخفيض قيمة أقساطها بشكل كبير مقارنة مع مرحلة ما قبل إعادة الهيكلة، إلى جانب الاستفادة من شروط سداد أفضل لتحسين وضع التدفقات النقدية للشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي، إن «إعادة هيكلة ديوننا المستحقة مع بنك الإمارات دبي الوطني كانت على رأس أولوياتنا، وهو ما تم إنجازه بنجاح».

وأضاف أنه «مع تحسين التدفقات النقدية ودعم الممول الرئيس للشركة في ظل الظروف الراهنة، فإنه يعتبر بمثابة تأكيد على ثقة القطاع المصرفي بشركة الاتحاد العقارية وخططها ورؤيتها المستقبلية، لنتمكن من التركيز حصراً على تطوير أنشطتنا وتنويع مشروعاتنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news