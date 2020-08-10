«العربية للطيران»: 169 مليون درهم خسائر صافية خلال النصف الأول

أعلنت «شركة العربية للطيران»، تسجيل خسائر صافية قدرها 169 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2020، والتي جاءت نتيجة مباشرة لآداء الربع الثاني الذي تأثر بشدة بالتداعيات الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، ووقف عمليات الرحلات الجوية المنتظمة.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بلوغ إيراداتها 1.021 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بانخفاض نسبته 53% مقارنة مع 2.173 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت «العربية للطيران» أنها قدمت خدماتها لنحو 2.48 مليون مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 57% مقارنة بعدد المسافرين في النصف الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة الانخفاض في نتائج النصف الأول، الى آداء الربع الثاني من العام الجاري، والذي تأثرت خلاله حركة الملاحة الجوية بنسبة كبيرة نتيجة وباء «كوفيد-19»، إذ أدت تداعيات هذا الوضع إلى انخفاض إيرادات الشركة في الربع الثاني لتصل إلى 120 مليون درهم، وبالتالي التأثير على ربحية الربع الثاني الذي سجل خسائر صافية قدرها 239 مليون درهم.

وأكدت «العربية للطيران» أنها سارعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التكاليف الإجمالية وتعزيز السيولة، على الرغم من هذه التحديات، عبر سلسلة إجراءات شملت تأجيل التكاليف والإنفاق من رأس المال، وإعادة هيكلة للوظائف والكوادر البشرية، إضافة إلى ترشيد وكفاءة التكاليف، وجميعها خطوات أسهمت في تقليص التكاليف الإجمالية والحفاظ على السيولة.

الشارقة ــ الإمارات اليوم

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