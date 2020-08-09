"تعاونية الشارقة" تطلق خدمة التسوق عبر "واتس اب"

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أعلنت "تعاونية الشارقة" اليوم عن إطلاق خدمة التسوق عن طريق برنامج "واتس أب للأعمال"، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التقنية التي طورتها لخدمة القاطنين في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها المناطق البعيدة التي لا تتوفر بها المتاجر والمحلات التجارية بشكل كافٍ"..

وأفاد الرئيس التنفيذي في "تعاونية الشارقة" ماجد الجنيد، بأنه "سيتم إطلاق منصة "الواتس اب للأعمال"، للمستهلكين غدا الموافق 10 من أغسطس الجاري، وستعمل كمنصة تفاعلية توفر خدمة الموظف الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمتخصص بالاستجابة لطلبات المتعاملين، حيث تمكن المنصة المتسوقين من طلب مشترياتهم عن طريق خدمة "واتس أب"، عبر باقة خدمات "طلباتكم أوامر"، وتتيح خدمة الاستلام من السيارة".

وأشار إلى أن "نظام الموظف الافتراضي بالمشروع الجديد يعمل على الإجابة على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، مع خدمة توفير العروض اليومية والشهرية، واستلام المقترحات والشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع خدمة العملاء عبر رقم موحد شامل لجميع الخدمات المقدمة".

وأضاف الجنيد أن "هذه الخدمة ستمنح المتعاملين تجربة تسوق سلسة على مدار الأسبوع ابتداءً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً عبر 11 فرعاً، اذ يمكن الطلب عبر حساب "واتس اب للأعمال" والاستلام من السيارة من أحد الفروع التالية: حلوان، القرائن، السويحات، الرقة، النخيلات، الخان، اللية، الذيد، كلباء، خورفكان، ودبا الحصن".

وأشار إلى أن "باقة خدمات "طلباتكم أوامر" تتضمن مجموعة من الخيارات التي تسهل على المتسوقين عملية الطلب، أبرزها خدمة إنشاء طلب جديد، متابعة أو استلام الطلب، الاطلاع على العروض الحالية، التواصل مع فريق خدمة العملاء، كما يتوفر في النظام أكثر من 300 صنف من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم اليومية".

وأكد "على جاهزية الفروع لتطبيق هذا المشروع، من أجل توفير كافة التزامات المستهلكين وضمان وجود جميع الأصناف من المنتجات الغذائية وغير الغذائية المتوفرة في النظام، حيث تم العمل على توفير مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات المتسوقين".

وأضف أن "التعاونية منذ بداية عام 2020 حققت زيادة في نسبة المبيعات بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، كما سجل موقع التجارة الإلكترونية الذي يعتمد على خدمة التوصيل للمنازل ارتفاعاً بنسبة 160% خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي".

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