وكالات سيارات تطرح عروضاً صيـفية للتغلب على تداعيات «كوفيد-19»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت وكالات سيارات وجود تحسُّن ملحوظ وتدريجي في مبيعات السيارات الجديدة، خلال الفترة الراهنة، يعدّ الأفضل مقارنة بالفترة السابقة منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

وطرحت تلك الوكالات عروضاً على أسعار السيارات وخدماتها، بهدف تنشيط المبيعات، والتغلب على تداعيات الجائحة.

وقال مسؤولون في تلك الوكالات، لـ«الإمارات اليوم»، إن العروض شملت تخفيضات في أسعار بيع بعض السيارات تصل إلى 50 ألف درهم، وفائدة تمويل تبدأ من 1.49%، مع تأجيل الدفع للعام المقبل، والإعفاء من الدفعة المقدمة التي تبلغ 20% من قيمة السيارة، فضلاً عن تأمين مجاني، وخدمة مجانية تصل إلى خمس سنوات، مع ردّ السيارة للوكالة دون أي التزامات مالية إضافية في حال فقدان الوظيفة.

تحسُّن تدريجي

وتفصيلاً، قال المديرالعام لوكالة «فولكس واغن - علي وأولاده للسيارات»، عمار الجهماني، إن «مبيعات السيارات بدأت في التحسُّن التدريجي بشكل ملحوظ، خلال الشهرين الأخيرين، إذ تشهد المبيعات نمواً يعدّ الأفضل منذ بداية الجائحة،

لاسيما بعد تخفيف قيود الحركة، وإعادة النشاط للحركة التجارية».

وأضاف أن الشركة طرحت العديد من العروض على سيارات «فولكس واغن»، كما مدّدت بعض العروض الخاصة بشهر رمضان حتى أغسطس الجاري، لتنشيط المبيعات الصيفية، وتحقيق استفادة أكبر للمتعاملين، لاسيما أن فترة رمضان وعيد الفطر التي تعدّ موسم مبيعات رئيساً لوكالات السيارات، شهدت تراجعاً في المبيعات، نتيجة التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح أن العروض الراهنة تشمل خصومات خاصة على سيارات «فولكس واغن» الجديدة، تبدأ من 20 ألف درهم وتصل إلى 50 ألفاً، كما تشمل تأميناً مجانياً شاملاً على طرز معينة، وكفالة لمدة ثلاث سنوات دون تحديد الكيلومترات، وخدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات، أو حتى 45 ألف كيلومتر، وتسجيل مجاناً، إضافة إلى ضمان إعادة الشراء، وإمكانية استبدال السيارة القديمة مهما كان نوعها بسيارة جديدة.

وأشار إلى أن شركة «علي وأولاده» توفر مجموعة تسهيلات في اختبار القيادة وتقييم السيارات المستعملة، كما تقدم تسهيلات خاصة في التمويل، بأسعار فائدة تبدأ من 2.35%، فضلاً عن تسهيلات في التسجيل والتسليم.

عروض وخدمات

من جانبه، قال نائب الرئيس لـ«فورد ولينكولن» في «وكالة الطاير للسيارات»، هلال هاني عمر، إنه تم طرح عروض على سيارات «لينكولن» و«فورد»، خلال أغسطس الجاري، لتنشيط المبيعات، والحدّ من تاثيرات جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن العروض على طراز «لينكولن إم إكس زد» تبدأ من 2499 درهم شهرياً، وتتضمن الشراء الآن والدفع العام المقبل، مع دفع الدفعة المقدمة التي تبلغ 20% نيابة عن المشتري مؤقتاً، وتأمين مجاناً لعام واحد، مع خدمة وضمان لمدة خمس سنوات.

وأضاف أن عروض «فورد» تشمل سيارات «فورد فريدم»، وتبدأ من 1099 درهماً شهرياً، وتتضمن الإعفاء من دفع الدفعة المقدمة، مع تأمين وخدمة مجانية، وردّ السيارة للوكالة دون أي التزامات مالية إضافية في حال فقدان الوظيفة، مع إمكانية ردّ السيارة من موديل العام عند انتهاء العقد، وتغييرها بموديل أحدث بالمواصفات نفسها.

عروض صيفية

بدوره، كشف المدير العام لشركة «الإمارات للسيارات»، الموزع العام المعتمد لسيارات «مرسيدس بنز» في أبوظبي، لورانس جود، أن الشركة طرحت عروضاً صيفية لتنشيط المبيعات، تتضمن الإسهام في الدفعة الأولى بنسبة تراوح بين 5 و20%، وفقاً لطراز السيارة، مع فائدة على التمويل قدرها 1.49% من بنك أبوظبي الأول، وسداد التمويل حتى خمس سنوات، فضلاً عن تأمين مجاناً لمدة عام، وخدمة لمدة أربع سنوات أو 60 ألف كيلومتر على جميع الموديلات، باستثناء الفئة «5» من «مرسيدس-بنز»، التي تتضمن خدمة خمس سنوات أو 105 آلاف كيلومتر، فضلاً عن ضمان فترته خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر على معظم فئات «مرسيدس-بنز».

واتفق بوجود حركة نشطة في مبيعات السيارات، خلال الفترة الراهنة، تعدّ الأفضل منذ بدء الجائحة.

حركة إيجابية

أما المدير العام لـ«الغربية للسيارات»، الموزع العام المعتمد لسيارات «جيب» و«فيات» و«موبار» في أبوظبي، منذر الرفاعي، فقال إن الشركة تطرح عروضاً عدة، خلال أغسطس الجاري لتنشيط المبيعات، مؤكداً أن السوق تشهد حركة نشطة وإيجابية في مبيعات السيارت مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح أن العروض تتركز في شراء سيارة بقسط يبداً من 1229 شهرياً، مع تأجيل الدفع لفترة تصل إلى أربعة أشهر بعد الشراء، بفائدة تمويل تبلغ 2.1%، بالتعاون مع‏ بنك دبي الإسلامي، فضلاً عن تأمين مجاناً على المركبة لمدة عام، وتسجيل لمدة عامين، وضمان فترته خمس سنوات أو 80 ألف كيلومتر، وخدمة صيانة لمدة ثلاث سنوات أو حتى 60 ألف كيلومتر.

تقدم كبير

في السياق نفسه، قال مدير التسويق والمبيعات في «وكالة المسعود للسيارات»، كايل جيلام، إن سوق السيارات في الدولة تشهد تحسّناً تدريجياً ملحوظاً، حيث بدأنا خلال الفترة الأخيرة في تسجيل تقدّم كبير في المبيعات، بعد تداعيات «كوفيد-19».

وأوضح أن «المسعود للسيارات» طرحت حزمة عروض صيفية، شملت حلول تأجير لسيارات «نيسان»، و«رينو»، و«إنفينيتي»، مقدمة من خلالها خيارات تأجير على المدى الطويل، دون الحاجة إلى دفعة مقدّمة، أو شراء تأمين شامل، فضلاً عن تقديم خدمة صيانة مجاناً، والاستبدال المجاني للسيارة، وخدمة المساعدة على الطريق، وحلول نظام التعرفة المرورية «سالك».

وأوضح أن عروض «رينو» تتضمن للمرة الأولى باقة خدمة مجانية مرتبطة بسعرالسيارة، أي أن عدد الكيلومترات المتوافر في باقة الخدمة، يتساوى مع قيمة السيارة عند الشراء. أما عروض سيارات «نيسان» فتشمل تأجيل دفعات السيارة للعام المقبل، إضافة إلى مميزات تنافسية على طرز مختارة تشمل تأميناً مجانياً، ومساعدة في الدفعة الأولى، ودفعات مؤجلة لمدة ستة أشهر، فضلاً عن ضمان مجاناً لمدة سبع سنوات. في حين ترتكز عروض «إنفينيتي» على تقديم صيانة مجانية حتى 100 ألف كيلومتر، وضمان مجاناً لمدة سبع سنوات مع تسجيل مجاناً على موديلات مختارة.

خدمة وضمان

قال المدير العام لشركة «إيه إف إم أوبل»، الموزع العام المعتمد لسيارات «أوبل» في دبي، محمد المومني، إن الشركة تطرح عروضاً خاصة على موديلات «كروسلاند»، و«أسترا»، و«غراند لاند X» تتضمن ضماناً مجانياً، وخدمة مجانية لمدة خمس سنوات، بأسعار تبدأ من 69 ألفاً و900 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news