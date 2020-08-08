"استثمر في الشارقة" ينظم ندوة مفتوحة حول إنجاح الأعمال وتطويرها في ظل الأزمات

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم



ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في 12 من أغسطس الجاري ندوة افتراضية بعنوان "مواكبة التغيير وتوجهات الاستثمار المرن" يسلط فيها الضوء على الخطوات التي ينبغي للمستثمرين وأصحاب الشركات اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة في المناخ الاقتصادي الحالي.

وتستضيف الندوة كلاً من الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام "هيئة الشارقة الصحية" ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" وإسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع" وإسماعيل طوق مدير "مختبر الشارقة المفتوح للابتكار" الذي أطلقه "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" ومحمد جافيد مدير تميز الأعمال في شركة "فالكون باك للصناعات".

ويشارك المتحدثون خلال الندوة التي تقام "عن بعد" تجاربهم الناجحة في التكيّف مع الواقع الاقتصادي الحالي من خلال الاستفادة من حاجة السوق المتغيرة وتعديل المنتجات والخدمات بطريقة مبتكرة لتلبية المتطلبات الجديدة.

وتركز الندوة الافتراضية المجانية المفتوحة للجمهور على الدروس التي يمكن للأعمال المتعثرة الاستفادة منها وتعلمها من الشركات التي نفذت خطط طوارئ فاعلة ساعدتها على مواصلة أنشطتها واستدامة أعمالها في ظل الأزمة من خلال تحويل توجهات الاستثمار نحو صناعات جديدة كما توفر الندوة فرصة لأصحاب الشركات ومديريها لتعلم سبل التكيّف مع الواقع الجديد من خلال تغيير خطوط الإنتاج وتعديل العمليات وتبني التكنولوجيا الحديثة.

وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" إنه لطالما نجحت المؤسسات السباقة في تنفيذ خطط طوارئ مُحكمة في تحقيق استجابة أفضل للمتغيرات التي تعصف بالأعمال في حالات الطوارئ والأزمات كما تمكنت الشركات التي تمتلك خبرة في مجال التكنولوجيا ولديها فرق استجابة طارئة ومرافق عمل افتراضية من تخفيف تأثيرات التداعيات الاقتصادية بطريقة أكثر فاعليّة.

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