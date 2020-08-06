2354 عقد زواج في دبي خــلال النصــف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات - نشرها مركز دبي للإحصاء - أن عدد عقود الزواج المسجّلة في إمارة دبي بلغ 2354 عقداً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى أن شهر فبراير شهد أعلى معدل، إذ سجّل فيه 327 عقداً، مقابل شهر أبريل، الذي شهد أدنى معدل، إذ سجّل فيه 26 عقد زواج. وأظهرت البيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - استمرار تسجيل العقود في دبي، خلال فترة الإغلاق، بسبب جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، بلغ عدد عقود الزواج المسجّلة في الإمارة، خلال النصف الأول، للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 810 عقود، شكلت نحو 34.4% من إجمالي العقود المسجّلة في الإمارة. أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 414 عقداً بنسبة 17.6%. وبخصوص عقود الزواج، (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 1130عقداً، شكلت نحو 48% من إجمالي العقود المسجّلة. ووفقاً للبيانات، فقد تم تسجيل 466 شهادة طلاق، خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثناء شهري أبريل ومايو.

وأظهر مؤشر الساعة السكانية، على موقع مركز دبي للإحصاء، أن تعداد سكان الإمارة بلغ ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و272 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 122 ألف نسمة، وبنسبة زيادة 3.73%.

327

عقد زواج في فبراير الماضي، مقابل 26 خلال أبريل.

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