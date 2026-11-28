صورة 0 من 4 أحمد الشحي: فرحتي مضاعفة لاحتفالي بزواجي بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد. حسن عبدالله: «أفراح الإمارات» تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء أسرة متماسكة. خميس محمد: الزواج من أهم القرارات في حياة الشاب.. أشجع الجميع على هذه الخطوة. راشد المرزوقي: «أفراح الإمارات» أتاحت للمقبلين على الزواج الانطلاق نحو حياة جديدة.

أكد عدد من المعاريس المشاركين في العرس الأول ضمن مبادرة «أفراح الإمارات»، الذي انطلق أخيراً في مدينة إكسبو دبي، لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة تُمثل فرصة لتعزيز الفرحة الجماعية، والاحتفاء بالزواج وسط الأهل والأصدقاء وأفراد المجتمع، مشيرين إلى دورها في تشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وتكوين أسر مستقرة، في ظل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز تماسك الأسرة الإماراتية.

وانطلقت المبادرة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة 300 عريس في محطتها الأولى بدبي، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تنظمها في مختلف إمارات الدولة، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ55، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وتكوين أسر جديدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية.

ويشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات»، بالتعاون مع وزارة الأسرة، وبالتنسيق مع لجنة تنفيذية تضم ممثلين من وزارة الثقافة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومكتب التنسيق المجتمعي، ومكتب المشاريع الوطنية، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، بما يعزز التنسيق لتنظيم الأعراس الجماعية واستمراريتها.

وقال المعرس راشد المرزوقي، إن «أفراح الإمارات» أتاحت له وللشباب المقبلين على الزواج مشاركة فرحتهم الجماعية مع الإخوة والأصدقاء، والانطلاق معاً نحو حياة جديدة أساسها الاستقرار وتكوين الأسرة.

ودعا الشباب المقبلين على الزواج إلى التسجيل في المبادرة، لتكبر الفرحة وتتسع المشاركة حتى تشمل المجتمع الإماراتي بأكمله، لاسيما في ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالأسرة.

وأعرب المعرس أحمد الشحي عن سعادته بالمشاركة. وقال إن شعوره بالفرحة مضاعف، لكونه يحتفل بزواجه بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس صورة العرس الإماراتي التقليدي، الذي يجمع «الفريج» وأفراد المجتمع في فرحة واحدة، ويجسد روح التلاحم والترابط بين أبناء المجتمع.

أما المعرس خميس محمد، فأكد أن الزواج من أهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته، مشجعاً الشباب على الإقدام على هذه الخطوة لما تحمله من استقرار وبركة في الحياة. وأضاف أنه لمس من خلال المبادرة العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في الأعراس، بما يعكس صورة العرس الإماراتي بأجمل تفاصيله.

بدوره، أكد المعرس حسن عبدالله، أن شعوره لا يوصف، مشيراً إلى أن «أفراح الإمارات» تجسد جمالية العرس الإماراتي بكل تفاصيله، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء أسرة متماسكة، والاهتمام بها في مختلف مراحلها، بدءاً من مرحلة المقبلين على الزواج وصولاً إلى ليلة العمر.

وتابع أن من أبرز أولوياته بعد الزواج الحرص على تربية الأبناء تربية سليمة، وغرس المبادئ والقيم الأصيلة في نفوسهم، مع أهمية متابعة الوالدين أبناءهما، والحرص على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، بما يضمن نشأة جيل واعٍ ومتماسك.