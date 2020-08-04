طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الكويت ولشبونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أفادت طيران الإمارات، بأنها ستستأنف خدمات الركاب إلى الكويت اعتباراً من اليوم، (5 أغسطس)، وإلى لشبونة اعتباراً من (16 أغسطس الجاري)، وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة في الشهر الجاري، أي ما يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وأطقمها والمجتمعات التي تخدمها كأولوية قصوى.

وأكدت طيران الإمارات، في بيان اليوم، أنها ستعمل رحلات إلى الكويت يومياً، وإلى لشبونة ثلاثة أيام في الأسبوع، باستخدام طائرات «البوينغ 777-300ER»، والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للمتعاملين من مختلف محطات الناقلة، التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وأشارت إلى أن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية.



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