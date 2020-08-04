مجموعة "رويال سكاي" تواجه أزمة "كورونا" دون الاستغناء عن أي موظف

المصدر: مادة إعلانية

حرصت مجموعة رويال سكاي، والتي تضم العديد من الشركات العاملة في المجالات والقطاعات المختلفة ابتداء من المطاعم، العقارات، الخدمات الالكترونية، التصميم الداخلي، الإدارة المالية وتطوير الاعمال، المعدات الطبية، الضيافة وادارة المطاعم، التسويق وغيرها على مواكبة جائحة كورونا وضاعفت الجهود المبذولة حتى لا تستغني عن اي موظف او تقلل من راتبه.

حيث يواجه العالم أجمع الكثير من الضغوطات من مختلف النواحي و لاسيما الجانب الاقتصادي بسبب جائحة كرونا حيث أعلنت العديد من المؤسسات و الشركات أنها غير قادرة على تحمل جميع التكاليف بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد و بالتالي تسريح عدد كبير من الموظفين او تخفيض الرواتب و هذا ما اكدت مجموعة رويال سكاي التجارية انها عملت جاهدة على منعه و بالفعل تم تحقيقه بجهود مشكورة من جميع الكوادر و رؤساء الأقسام يترأسهم الدكتور عمار عمر مؤسس المجموعة ، حيث لم يتم تسريح أي موظف او تخفيض اي راتب و قد حرص الدكتور عمار عمر على عقد اجتماع من خلال المنصات الإلكترونية مع موظفيه للتأكيد على أهمية الفترة القادمة و أهم المشاريع والشركات الخاصة بالمجموعة.

كما أكد الدكتور عمار عمر انه يتطلع دوما للمزيد من النجاحات والمشاريع التي توفر فرص عمل للعديد من الشباب كما يؤمن بأهمية دراسة اي مشروع قبل تنفيذه ولذلك فإن موظفي مجموعة رويال سكاي يتم اختيارهم بعناية ولا يُستغنى عن أي فرد منهم

الموقع الرسمي للمجموعة:

http://royalskyest.com/

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