إطلاق منصة عمالية رقمية لتحسين الضوابط في المنشآت الصناعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إن إن تي سي» الإماراتية العاملة في مجال تطوير البرمجيات وتقديم الحلول، بالتعاون مع شركة «سي آر أو سي» المتخصصة في تقديم حلول تقنية المعلومات، أمس، عن إطلاق نسخة جديدة من المنصة العمالية الرقمية المعنية بالسلامة المهنية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المنصة الجديدة تتيح خصائص تحليل بيانات استثنائية، لمعالجة مُختلف المعلومات الضرورية. كما تشتمل على واجهة تحليل بيانات سلسة وسهلة الاستخدام، كانت صُمّمت استناداً إلى تعقيبات المستخدمين وآرائهم.

وأكد البيان أن النظام العمالي الرقمي، يحسّن من الضوابط الصحية، والأمنية، والبيئية في المنشآت الصناعية، ويُساعد الشركات في الامتثال لمعايير السلامة الدولية؛ إذ يجمع البيانات الواردة من نُظم أخرى، مثل نُظم المراقبة المرئية، ونُظم تحديد المواقع المحلية، والأجهزة الصناعية والقابلة للارتداء العاملة بتقنيات «إنترنت الأشياء»، لمنع أية انتهاكاتٍ لقواعد السلامة المرصودة، وتقليل عدد إصابات العمل، والنهوض بالانضباط العمالي.

وقال مالك منتج النظام العاملي الرقمي لدى «سي آر أو سي»، أليكسي ليسينكو: «نحن متشوقون للغاية لإطلاق آخر التحديثات على النظام العمالي الرقمي، فبعد أن خاض النظام العديد من الاختبارات المُكثّفة، فقد برهن على فعاليّته من حيث هو أداة لا غنى عنها في النهوض بمستويات السلامة، وتقليل المخاطر ضمن المواقع الصناعية المُختلفة».

من جانبه، قال المدير الفني في «إن إن تي سي»، ألكسندر بيليف، إن النظام العمالي الرقمي يستفيد من مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في الحد من الأخطاء التي يُمكن أن تؤدي إلى وقوع إصابات عمل جسيمة، وفي الرفع من مستويات السلامة العمالية، مؤكداً أن من شأن التحديثات الأخيرة النهوض بكفاءة وفعالية النظام بصفة غير مسبوقة.

وكانت الشركتان أطلقتا نسخة جديدة من منتجهِما العامل بتقنيات إنترنت الأشياء، والقادر على تحويل خوذات السلامة الاعتيادية إلى خوذات ذكية، بغرض تعزيز السلامة، وتقليل المخاطر، ورفع أداء العمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news