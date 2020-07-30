«تنظيم الاتصالات» تعيد نشر أسماء 33 تطبيقاً للعيدية الرقمية

المصدر: أبوظبي ■وام

أعادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، نشر قائمة بالتطبيقات الخاصة بالعيدية الإلكترونية التي تشمل أسماء 33 بنكاً ومحفظة مالية، والتي يمكن استخدامها من قبل أفراد المجتمع لتحويل العيدية النقدية وذلك للحفاظ على السلامة العامة. وشملت القائمة التي أعادت هيئة تنظيم الاتصالات نشرها، أمس، على موقعها الإلكتروني أسماء 23 بنكاً وطنياً وأجنبياً عاملاً في الدولة، إضافة إلى 10 تطبيقات لمحافظ مالية.

وشجعت الهيئة أفراد المجتمع على استخدام هذه التطبيقات لتقديم عيديتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورفعت شعاراً للحملة «عايدهم عن بُعد وشاركهم فرحة العيد».

وكانت الهيئة نشرت القائمة ذاتها خلال عيد الفطر الماضي، وقد لاقت حينها استحساناً وإقبالاً جيداً من أفراد المجتمع.

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