«الناقلة» تتوقع إقبالاً على السفر خلال «عطلة العيد»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تتوقع «طيران الإمارات» إقبالاً كبيراً على السفر، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مطالبة المتعاملين بضرورة الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، لتجنب ازدحام حركة المرور.

وأكدت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أن نمو وتيرة السفر بدأ اعتباراً من مساء أمس، ليصل إلى الذروة اليوم.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وستغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويمكن للمتعاملين إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، وتسليم أمتعتهم على كاونترات خاصة عند وصولهم إلى المطار.

ولفتت إلى أنه بعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 90 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، ويبدأ الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

وتطبق «طيران الإمارات» مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

ونوّهت «طيران الإمارات» بأن القيود التي تفرضها معظم دول العالم على السفر لاتزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها، إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news