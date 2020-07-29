«أهلاً بكم إلى مدينتنا».. رسالة من دبي و«طيران الإمارات» إلى العالم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وجّهت دبي و«طيران الإمارات» رسالة ترحيب إلى العالم، جاء فيها «أهلاً بكم إلى مدينتنا لتستمتعوا بما توفره من عناصر جذب عديدة، مع اتخاذ مختلف الاحتياطات والتدابير الاحترازية، التي تضمن لكم سفراً سلساً وإقامة آمنة»، وذلك في الوقت الذي يبحث الناس عن خيارات لقضاء إجازاتهم الصيفية.

ويمكن للسياح التقدم بسهولة للحصول على تأشيرة مسبقة، أو ختم التأشيرة عند الوصول، إذا كانوا يحملون جواز سفر من إحدى 70 دولة ومنطقة مؤهلة للحصول على تأشيرة الإمارات عند الوصول، وفقاً لأنظمة الدخول والهجرة التي كانت سارية قبل الجائحة. وقامت دبي أيضاً بتحديث متطلبات دخول القادمين. واعتباراً من الأول من أغسطس، سيكون اختبار PCR الخاص بـ«كوفيد-19» وإبراز شهادة بذلك إلزامياً لجميع المسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي. وإضافة إلى ذلك، سيتعين على المسافرين إلى المملكة المتحدة وأوروبا على رحلات «طيران الإمارات» أيضاً حيازة شهادة اختبار PCR سلبية.

وجهة جذابة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، في بيان أمس: «لاتزال دبي وجهة جذابة للزوّار الدوليين. وقد شهدنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ استأنفت دبي استقبال السياح، أكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن الوجهة دبي على emirates.com، إضافة إلى نمو الحجوزات وأعداد المسافرين القادمين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتعمل (طيران الإمارات) مع (سياحة دبي) وشركائها الآخرين، لتوفير عروض سفر وبرامج سياحية جذابة، وسيتم الإعلان عن هذه العروض قريباً».

وأضاف الرضا: «نحن ندرك أن الناس يتوقون للسفر ولا يستغنون عنه، لكنهم قد يكونون غير متأكدين من أحدث اللوائح، ويسعون إلى الحصول على ضمانات بشأن السلامة والسفر بسهولة. لذا، فإننا في (طيران الإمارات) نعمل جاهدين لضمان وصول أحدث التحديثات لعملائنا وشركائنا التجاريين. وقد طبقنا إجراءات وتدابير توفر المرونة، ونحن أول ناقلة تقدم تغطية عالمية مجانية للنفقات المتعلقة بـ(كوفيد-19)، إذا ما ثبتت إصابة أحد المسافرين على رحلاتنا أثناء سفره بعيداً عن بلاده».

السفر الآمن

يذكر أن دبي تعدّ من أولى المدن العالمية التي حصلت على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي، ما يعني المصادقة على الإجراءات الشاملة والفاعلة التي تتخذها لضمان صحة وسلامة الزوّار. ومنذ استئناف دبي استقبال الزوّار الدوليين، فإن أعداد الذين تثبت إصابتهم بالفيروس في الإمارات تشهد انخفاضاً متواصلاً.

وتعدّ دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية، بفضل شواطئها النظيفة المشمسة والأنشطة الترفيهية والتراثية وفنادقها من مختلف الدرجات. وفي عام 2019، بلغ عدد الزوّار الذين استقبلتهم دبي 16.7 مليوناً.

وتخدم «طيران الإمارات» حالياً أكثر من 60 مدينة، مع إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للمتعاملين من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوّار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وتقدم «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون عليها، وتسري هذه التغطية على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

العلاج الطبي

أكدت «طيران الإمارات» أن تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» ستبقى سارية لمدة 31 يوماً، بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن المتعاملين يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان، حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع «طيران الإمارات». ولا يحتاج المتعاملون إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وعلى أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد-19» أثناء سفره، الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

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