"مطارات دبي": فحص (PCR) إلزامي على المسافرين إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة "مطارات دبي"، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه، اعتباراً من 1 أغسطس، يتوجب على جميع المسافرين من مطار دبي الدولي إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى مفوضة إجراء فحص (PCR) قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة، وتقديم شهادة الفحص عند تسجيل السفر.

وأوضحت "مطارات دبي"، أنه، وقبل السفر، يتوجب على المسافر إحضار وسائل الحماية الخاصة به، والتأكد من مبنى المغادرة وحالة الرحلة مع شركة الطيران التي سيسافر على متنها، وأنه يتطلب إحضار نسخة مطبوعة من شهادة (PCR) سلبية للمسافرين إلى المملكة المتحدة وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه يجب القيام بالفحص لدى المراكز الطبية المعتمدة لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل المغادرة.

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