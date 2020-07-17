«مجموعة الفطيم» تطرح «الشـراء الآن والدفــع لاحـقاً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

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كشفت «مجموعة الفطيم» عن تعاونها مع «تابي»، الشركة الناشئة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتمنح العملاء خيار «الشراء الآن والدفع لاحقاً».

وتدعم الخدمة الجديدة مجموعة من العلامات التجارية التابعة للمجموعة، لتوفير تجربة تسوّق مريحة وخيارات دفع أكثر مرونة.

وتتيح هذه الخطوة للمتسوّقين شراء المنتجات عبر الإنترنت أو في المتجر والدفع، إما خلال 14 يوماً، أو على أقساط تمتد حتى ستة أشهر دون فائدة.

وتتوافر الخدمة الجديدة بعد إطلاقها عبر متجر «موضة» الإلكتروني، التابع لمجموعة الفطيم: (Muudha.com)، ومتجر الفطيم للساعات والمجوهرات عبر الإنترنت: (watches.ae)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة، من خلال اختيار خيار «الدفع عبر تابي» عند الوصول إلى مرحلة الدفع أثناء التسوّق إلكترونياً.

وبعد التسجيل على حساب «تابي» للمرة الأولى باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الهوية الإماراتية، يتلقى العملاء نقاطاً يمكنهم استخدامها بشكل فوري. وفي حال تم اختيار الدفع على أقساط، يمكن ربط حساب «تابي» مع البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر.

وقال رئيس قسم تجارة التجزئة في «مجموعة الفطيم»، ريجيس شولتز، إن «الفترة الحالية تشهد تغييرات في سلوك المستهلك، تفرض بدورها تحوّلات كبيرة على تجار التجزئة عالمياً»، مضيفاً: «انطلاقاً من التزامنا الدائم بالبحث عن خيارات جديدة لتعزيز تجربة العملاء، يسعدنا طرح خدمة (اشتر الآن وادفع لاحقاً) بالشراكة مع (تابي) لعملائنا في دولة الإمارات، باعتبارها أحد أساليب الدفع المبتكرة».

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