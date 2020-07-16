«غرفة دبي» تناقش تحديات «كوفيد-19» على ديون الأعمال

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بالتعاون مع «ذا أوث - مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات وكلداري محامون ومستشارون قانونيون»، ورشة إلكترونية بعنوان «كوفيد-19 والديون التجارية»، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 398 مشاركاً.

وأدار الورشة كل من المحامي عبدالله كلداري، ومانيش نارايان، حيث استعرضا أمام المشاركين عدداً من الجوانب القانونية الرئيسة المتعلقة باسترداد الديون، مع التركيز على الإجراءات التي ينبغي اتباعها خلال التفاوض على تسوية الديون.

واستعرضت الورشة الإلكترونية الاستراتيجيات التي يمكن للدائنين اعتمادها وتطبيقها لاسترداد ديونهم المستحقة، كما ناقشت خطوات ما قبل اتخاذ القرارات وتطبيق إجراءات التقصي على المدينين، إضافة إلى توفير رؤى موثوقة حول التفاوض على التسوية، وإعادة جدولة الدفعات والتخطيط لضمانات إضافية.

وقالت مديرة إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي»، جهاد كاظم، إن انتشار «(كوفيد-19) خلق تحديات غير مسبوقة لقطاع الأعمال، وأثر في سيولتها وتدفقاتها النقدية وقدرتها على الصمود، مضيفة أن «هذه التحديات أسهمت في ارتفاع حالات التعثر والتأخر في سداد الديون، الأمر الذي سيكون له تداعيات وتأثيرات طويلة المدى على شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال».

ولفتت إلى أن «الورشة الإلكترونية ناقشت أحد أهم موضوعات الساعة، وأسهمت في تعزيز وعي المشاركين من الشركات بكيفية مواجهة التحديات، ووفرت لهم حلولاً ملموسة وتوجيهاً متخصصاً لتخطي هذه التحديات»، مؤكدة حرص «غرفة دبي» على مساعدة القطاع الخاص على مواجهة تأثيرات انتشار «كوفيد-19».

وتنظم «غرفة دبي» بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية، التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتسهم في تعزيز وعيهم بآخر التطوّرات والمستجدات القانونية والتشريعية، التي تنظم بيئة الأعمال وتسهم في خلق بيئة محفزة لها.

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