«ميبا»: معرض «الطيران الخاص» ينطلق في دبي ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، عن تنظيم معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، في دبي خلال الفترة بين الثامن والعاشر من ديسمبر المقبل في «دبي وورلد سنترال»، والذي سيسلط الضوء على أحدث التقنيات والأفكار والفرص التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع في الشرق الأوسط والعالم.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإنه إلى جانب الحلول المتطورة والطائرات عالمية المستوى التي ستعرض على شاشات المعرض، سيُلقي الحدث الضوء ومن خلال المؤتمر الخاص به على الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر في هذا القطاع في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وفي حين أن شركات الطيران التجارية تشهد انتعاشاً تدريجياً بطيئاً، فإن شركات الطيران الخاص تشهد طفرة في الأعمال التجارية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد العملاء الجدد.

ووفقاً لأحدث الدراسات تعمل رحلات الطيران الخاص بنسبة تصل إلى 70% أو أكثر من المعتاد، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى تفضيل العملاء الجدد للطيران الخاص على غيره، نظراً للمخاوف الصحية وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يعزز نمو هذا القطاع بشكل كبير.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علي أحمد النقبي: «بينما نتابع باستمرار الأوضاع الراهنة في ظل انتشار وباء (كوفيد-19)، فإننا نعتبر صحة وسلامة العارضين وفرق العمل والحضور أولويتنا القصوى، إذ سنتخذ كافة التدابير الاحترازية المناسبة لضمان أمنهم وسلامتهم».

وأضاف النقبي أن «نسخة العام 2020 من المعرض ستركز على الفرص التي يقدمها قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، كما سيستعرض آخر التوجهات التي يشهدها القطاع إلى جانب توقعات عام 2021 ومستقبل القطاع».

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