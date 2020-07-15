«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم 34 ندوة افتراضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بمشاركة الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومجالس الأعمال الدولية ومكاتب الاستثمار الاستشارية والقانونية، سلسلة من الندوات الافتراضية، في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والتي تعقدها المؤسسة لاستعراض مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات حيوية بدبي، وتتضمن قطاعات الرعاية الصحية، والأغذية والأعمال الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.

وأفادت المؤسسة، في بيان أمس، بأن قائمة الندوات الافتراضية لعام 2020، تعزز سبل التواصل في عدد من الدول التي تشمل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والهند والصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول، مشيرة إلى أنه جرى التخطيط لعقد أكثر من 34 ندوة افتراضية، حتى نهاية العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «بفضل تميّزها كمدينة ذكية، حققت دبي ريادة واضحة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالجاهزية الرقمية والابتكار في مختلف جوانب الخدمات الرقمية واللوجستية، الأمر الذي رفع جاهزية المدينة لمواصلة الاستجابة الفعالة لاحتياجات المستثمرين، وضمان تدفق الاستثمارات في مختلف الأوقات».

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