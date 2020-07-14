«غرفة دبي» تُطلق منصة لتوفير معدات الوقاية الشخصية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق «مبادرة الاستجابة السريعة» التي تتمثل بمنصة إلكترونية مخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية، وتعتبر بمثابة سوق إلكترونية موثوقة.

وأفادت في بيان، بأن المنصة تستهدف الشركات وموفري خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، لمساعدتهم على تأمين هذه المعدات، عبر تسهيل وصولهم إلى المورّدين المعتمدين.

ووفقاً للغرفة، تربط السوق الإلكترونية بين الأطراف الموثوقة المعنية ببيع وشراء معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات على هذا النوع من المنتجات، مع ضمان التزام جميع الأطراف في منتجاتها بمعايير السلامة المعتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات، وجهودها الدؤوبة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضم المنصة بعيد إطلاقها مبدئياً 15 مورداً معتمداً في دولة الإمارات، إذ يمكن لجميع الشركات التي تبيع وتشتري المعدات الطبية التسجيل على المنصة مجاناً، وهي متاحة لجميع الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتضمن المنتجات المدرجة حالياً في السوق الإلكترونية: أقنعة ودروع الوجه الجراحية، والقابلة لإعادة الاستخدام، والنظارات الواقية، ومعقمات اليدين، وقفازات الاستعمال الواحد، والمعاطف الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة قياس الحرارة.

وقال رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، الدكتور بلعيد رتاب، إن هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، تدعم جهود «غرفة دبي» لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيل التجارة، كما ترسخ مكانة إمارة دبي، مدينة ذكية عالمية تسخّر الأدوات الرقمية في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن إطلاق المنصة جاء تزامناً مع إعادة تجهيز المصانع في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإنتاج معدات الوقاية الشخصية.

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