إصدار 15.4 ألف تصريح عروض في دبي منذ يناير 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأن بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري، تشير إلى أن إجمالي عدد تصاريح العروض الصادرة، خلال الفترة من بداية يناير 2019، إلى التاسع من يوليو الجاري، بلغ 15 ألفاً و477 تصريحاً، توزعت كما يلي: التخفيضات 2477 تصريحاً، العروض الخاصة 1318 تصريحاً، والتصفية 369 تصريحاً، في حين بلغت تصاريح الجوائز الفورية 6689 تصريحاً، فضلا عن 4624 تصريحاً للسحوبات.

وذكرت، في بيان أمس، أن العروض والتنزيلات تعتبر أداة تسويق ضرورية للتجار، ما يجعل عملية تنظيم حملات العروض الترويجية والتنزيلات أمراً مهماً، للتأكد من عدم وجود ممارسات سلبية وتضليل للمستهلكين، مشيرة إلى أنه لعمل العروض والتنزيلات والحملات الترويجية بكل أنواعها، لابد من أن يحصل التاجر على التصاريح اللازمة من اقتصادية دبي، والجهات الرسمية الأخرى، إن لزم الأمر، إلى جانب ضرورة تحلي طالبي خدمة العروض بالصدقية والنزاهة في عروضهم.

وشدد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، محمد لوتاه، على أن استخراج تصاريح العروض تعد من أهم الاشتراطات والتعليمات، التي يحصل عليها التاجر فور الحصول على رخصته التجارية، لافتاً إلى أن تدقيق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على العروض الترويجية وشروطها، يأتي لحماية حقوق التاجر والمستهلك معاً، فضلاً عن عدم السماح بالتلاعب بالعروض أو الأسعار أو السحوبات.

وقال إن دليل الالتزام التجاري بيّن بالتفصيل أبرز العناصر والشروط التي يحتاجها التاجر، ليتمكن من ممارسة هذا النشاط بالشكل السليم، إضافة إلى حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، في كل ما يتعلق بالتخفيضات والعروض.

- دليل الالتزام التجاري بيّن العناصر والشروط، التي يحتاج إليها التاجر.

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