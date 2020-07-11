"مفاجآت صيف دبي" .. عروض ترويجية وترفيهية للسكان والزوار

المصدر: دبي -وام

تقدم الدورة الثالثة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي 2020 " التي انطلقت الخميس الماضي العديد من عروض التسوق المميزة والفعاليات الترفيهية إلى السكان والزوار على حد سواء بعد إعلان دبي إعادة فتح أبوابها أمام الزوار يوم 7 يوليو الجاري.

وتصادف "مفاجآت صيف دبي" هذا العام - والتي تستمر سبعة أسابيع حتى 29 أغسطس المقبل - عيد الأضحى المبارك وموسم العودة إلى المدارس لتقدم تشكيلة واسعة من الصفقات والعروض طوال موسم الصيف.

وتعاود مراكز التسوق في دبي نشاطها بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا المستجد حيث تأتي هذه الخطوة في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية مع التشديد على مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع الزوار والعاملين في تلك المراكز.

وشهدت مراكز التسوق في دبي حركة نشطة من قبل العائلات مع السماح لكافة الفئات العمرية بدخولها بمن فيهم الأطفال وكبار السن حيث توافد إليها الزوار الذين التزموا بكافة الاشتراطات التي أقرتها الجهات الرسمية ومن بينها وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى مراكز التسوق.

وساهمت العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق بدبي في جذب المتسوقين والزوار.. فيما ستكون مراكز التسوق في دبي من الوجهات الأولى التي يرغب السياح من مختلف دول العالم بزيارتها مع استئناف استقبال الزوار الدوليين منذ السابع من يوليو الجاري.

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