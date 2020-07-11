«الأوراق المالية»: 3 مراحل لتحول الشركات العائلية إلى «مساهمة خاصة»

المصدر: أمل المنشاوي- أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية يتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات العائلية الراغبة في إدراج أسهمها في الأسواق المالية، أن تتحول أولاً إلى شركات مساهمة خاصة وفقاً لإجراءات وزارة الاقتصاد، وبالتالي يمكنها الإدراج لاحقاً في السوق المالي في هذه الحالة.

وبينت في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه في حال رغبت الشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة في بيع نسبة من أسهمها في اكتتاب عام، لتتحول إلى شركات مساهمة عامة، فإنه يمكنها ذلك أيضاً بشرط مضي مدة لا تقل عن سنتين على تأسيس الشركة، وتحقيق أرباح تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين، لا يقل متوسطها عن 10% من رأسمال الشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول.

وأوضحت أن التشريعات تسمح للشركات بالتحول إلى شركة مساهمة خاصة وإدراج أسهمها في الأسواق المالية في الوقت الذي يناسبها دون بيع أسهمها في اكتتاب عام، وتسمح لها أيضاً ببيع أسهمها في اكتتاب عام عند التحول إلى شركة مساهمة عامة عندما ترغب في ذلك.

3 مراحل

وبحسب النشرة، تمر الشركة أثناء التحول إلى شركة مساهمة عامة بثلاث مراحل أساسية هي:

1- مرحلة ما قبل الاكتتاب وتشمل:

-موافقة الشركاء على اتخاذ قرار بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.

-تعيين المستشار المالي والمستشار القانوني لعملية الطرح لإعداد الدراسات والتقارير اللازمة، وتشمل (خطة العمل المستقبلية للشركة ودراسة تقييم الشركة ونشرة الاكتتاب العام).

-إعداد خطة التحول وهيكلة عملية الطرح.

-استيفاء المستندات والوثائق والتعهدات المطلوب إرفاقها مع طلب التحول.

-تقديم طلب التحول إلى كل من السلطة المحلية المختصة والهيئة.

-الحصول على الموافقة النهائية والبدء في الأنشطة الدعائية والترويجية.

2- مرحلة الاكتتاب العام ويتم فيها:

-إعلان نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام.

-تحديد سعر الاكتتاب النهائي من خلال عملية بناء الأوامر.

-إعلان سعر الاكتتاب النهائي في صحيفتين يوميتين.

-غلق باب الاكتتاب والتخصيص ورد الأموال الفائضة.

3- مرحلة الإدراج والتداول وتضم:

-عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المساهمة العامة الجديدة.

-تسجيل الشركة المساهمة العامة الجديدة لدى الهيئة.

-الإدراج والتداول في سوق الأوراق المالية.

وفي حال استيفاء المتطلبات كافة فإن الفترة الزمنية المستغرقة لعملية الطرح العام والتحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج بالأسواق المالية لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر.

الالتزامات المستمرة

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، في نشرتها، أنه بعد الانتهاء من تحول الشركة إلى مساهمة عامة وإدراجها في السوق المالي، عليها مراعاة الالتزام بإعداد القوائم المالية المرحلية والسنوية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والتدقيق المستقل لتلك القوائم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية من خلال مدقق حسابات معتمد لدى الهيئة، والامتثال لقواعد الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات التي تضعها الهيئة، وعقد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين، والقيام بتوزيعات الأرباح بما يتفق مع متطلبات قانون الشركات وإجراءات الهيئة والنظام الأساسي للشركة، وما تقرره الجمعية العمومية السنوية لها، وكذلك تضمين الهيكل التنظيمي للشركة موظفاً معنياً بعلاقات المستثمرين، أو تعيين جهة مرخصة من الهيئة للقيام بتلك المهمة.

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