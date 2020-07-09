أبرز مراكز التسوق المشاركة بعروض " مفاجآت صيف دبي "

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن أن عروض حملة مفاجآت صيف دبي 2020 شهدت مشاركة 14 مركزاً للتسوق في العروض الترويجية وسحوبات الجوائز.



وأفادت بأن قائمة المراكز المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي ضمن حملة مفاجآت صيف دبي تضم مركز البستان، والبرشاء مول، ومركز الغرير، والعربي سنتر، وبن سوقات سنتر، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، ومركز تايمز سكوير، وريف مول، وأب تاون مردف.



وأضافت أنه يتعين على المتسوقين الراغبين في المشاركة بسحوبات جوائز الهدايا عند التسوق بقيمة 200 درهما للتسجيل في السحوبات الرقمية زيارة مكتب خدمة العملاء في أي من مراكز التسوق، وتقديم البيانات المطلوبة.



و بدوره قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد سيف الغرير، إنه "مع عودة دبي إلى نشاطها الاقتصادي الكامل، نعمل في مجموعة مراكز التسوق في دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تسريع مرحلة التعافي لقطاع التجزئة وخصوصا مع انطلاق حملات مفاجآت صيف دبي".

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