طيران الإمارات تشترط شهادة «كوفيد-19» سلبية للمسافرين من دول محددة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات" إنه يجب على جميع المسافرين على رحلات الشركة من بعض الدول أو المطارات حمل شهادة كوفيد-19 سلبية صادرة من مختبر معتمد من قِبل الحكومة المحلية، مشيرة إلى أن الشهادة الصادرة من مختبر معين معتمد من قِبل حكومة دولة الإمارات في بلد المغادرة ستكون مقبولة أيضاً.

وذكرت الشركة، على موقعها الشبكي، انه يجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد عن 96 ساعة، مؤكدة اعتماد هذا الإجراء اعتباراً من 10 يوليو الجاري.

وشملت قائمة الدول: أفغانستان، بنغلاديش، مصر، الهند، إيران، باكستان، الفلبين، الاتحاد الروسي، السودان، تنزانيا، والولايات المتحدة الأميركية من مطارات دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك المسافرين القادمين إلى دبي من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس على رحلات المتابعة لطيران الإمارات.

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