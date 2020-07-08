بالفيديو والصور ... دبي تستقبل أولى المجموعات السياحية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استقبل مطار دبي الدولي مساء اليوم عدداً من الرحلات الجوية القادمة من عواصم ومدن عربية وأجنبية تحمل على متنها مسافرين وأولى المجموعات السياحية من عائلات وأفراد بعد أن فتحت الإمارة أبوابها من جديد أمام حركة السياحة الدولية.

ووصل إلى المطار مساء اليوم رحلات جوية من مطارات جون إف كيندي نيويورك وشيكاغو وتورنتو وبيروت وغيرها من المحطات، واتخذ مطار دبي الدولي جميع الإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية التي تسهم في انسيابية حركة المسافرين، مع ضمان سلامتهم وصحتهم في مختلف مراحل إنجاز إجراءات السفر.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قد قررت البدء في استقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين.

وأكدت فنادق في دبي لـ"الإمارات اليوم"، تلقيها حجوزات من أسواق خارجية، بمعدلات تزيد على الضعف، خلال الفترة الأخيرة، مع الإعلان عن الاستعداد لاستقبال الزوّار الدوليين.

وتضم الإمارة التي تتبوأ المركز الرابع كأكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم 127 ألفاً و844 غرفة فندقية، بما في ذلك المنتجعات الفاخرة والمرافق الترفيهية.

واعتبر المجلس العالمي للسفر والسياحة، إمارة دبي، وجهة آمنة للسفر وفقاً للإجراءات الصارمة التي اتخذتها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وقالت مؤسسة مطارات دبي إن عدد الرحلات الجوية المنتظمة في تزايد مستمر مع إعلان شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" بدء رحلاتهما إلى مزيد من المحطات، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الرحلات الجوية سيسهم في زيادة معدلات تدفق المسافرين خلال الفترة المقبلة، حيث "دبي الدولي" دوراً أساسياً في ربط حركة السفر العالمية، باعتباره أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين.

بدورها، قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن الإمارة على أهبة الاستعداد لتقديم تجارب استثنائية لزوارها من خارج الدولة، مؤكدة أنها تواصلت مع أكثر من 3000 من الشركاء حول العالم، كجزء من استراتيجيتها "جاهزية السياحة"، لتشجيع الزوّار على زيارة المدينة.

وبلغ إجمالي عدد محطات الركاب ضمن شبكة شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" 76 وجهة خلال الفترة الحالية، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات"، و24 لـ"فلاي دبي"، وتوقعت شركة "فلاي دبي"، أن يصل إجمالي عدد المحطات التي ستخدمها برحلات منتظمة إلى 66 وجهة خلال فصل الصيف.

وحقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية.

ويتعين على المسافرين السياح قبل السفر الحصول على تأمين سفر يغطي العلاج من فيروس "كورونا" أو الإفصاح عن الاستعداد لتحمل تكاليف العلاج، أو العزل إذا لزم الأمر، أو إحضار شهادة تأمين تفيد بأن التغطية تشمل العلاج من الفيروس لتقديمها عند إنجاز إجراءات السفر.

كما يتعين عليهم إجراء اختبار PCR قبل موعد السفر بـ96 ساعة، وفي حال تعذر ذلك، فإنه يمكن إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي، وفي هذه الحالة يتعين على المسافر عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار، فإذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، يمكن للسائح مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.

كما يتم تنبيه جميع السُيّاح إلى أهمية تحميل تطبيق " COVID-19 DXB " وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

شاركت في مسلسل "شلة نصابين"، مع عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوى، كما شاركت في فيلم "مشروع ميت".

مؤسسة مطارات دبي: عدد الرحلات الجوية المنتظمة في تزايد مستمر مع إعلان شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" بدء رحلاتهما إلى مزيد من المحطات الدولية.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/w6hyRZouLI — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 8, 2020

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