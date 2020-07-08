إطلاق منصة "إس إم إي إنسايتس" لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت "جلف كابيتال" و"ميد جلوبال داتا"، مبادرة رقمية جديدة تتمثل في تأسيس منصة "جلف كابيتال إس إم إي انسايتس – Gulf Capital SME Insights"، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، والتي ستتيح لمستخدميها إمكانية الوصول إلى موارد ومعلومات قيّمة، إلى جانب استضافة خبراء لبحث الموضوعات المرتبطة بالقطاع والتحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19).

ويتوّج إطلاق هذه المنصة، مسيرة تسعة أعوام من التعاون القائم بين "جلف كابيتال" و"ميد جلوبل داتا"، لتوفير برنامج متعدد القنوات لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات والتحليلات والدعم لاتخاذ قرارات عمل فاعلة تعزز من التكيف مع استراتيجيات الشركات بما يسهم في تمكينها من تحقيق النجاح في مرحلة ما بعد (كوفيد - 19).

وجاء إطلاق هذه المنصة، في وقت تركز فيه مختلف الجهات على دراسة التأثيرات الناجمة عن (كوفيد – 19) على قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت نتائج تقرير حديث أن 59 في المائة من الشركات الصغيرة تأثرت بالفعل بالأزمة، في حين وجد التقرير ذاته أن 48 في المائة من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة تعتبر أن تحقيق الإيرادات بات يشكل مصدر قلق كبير، فيما يتوقع 41 في المائة أن تكون معدلات نمو الإيرادات أقل من المتوقع في عام 2020.



وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محور الاقتصاد العالمي، إذ لا تختلف أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل، ودعم الإبداع، وتحفيز الابتكار بما يتماشى مع رؤى النمو الاقتصادي الإقليمي، وعليه، فإنه من الضروري أن نحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من أي وقت مضى بسبب التبعات الاقتصادية لوباء (كوفيد - 19) وانخفاض أسعار النفط".

وشهدت المنصة إطلاق أول جلسة ضمن سلسلة الجلسات الافتراضية المباشرة في 30 يونيو 2020، بمشاركة قادة الأعمال من شركات "هب 71" و"آي بي إم"، وكاميل سوب فاكتوري"، و"جلف كابيتال".

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