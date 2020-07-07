«العربية للطيران أبوظبي» تدشّن عملياتها التشغيلية برحلات إلى مصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران أبوظبي»، أمس، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها التشغيلية اعتباراً من 14 يوليو الجاري، وذلك بتسيير رحلات مباشرة تربط بين أبوظبي ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر.

وأوضحت أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، في بيان، أن أولى الرحلات ستقلع من أبوظبي إلى الإسكندرية يوم 14 يوليو، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.

وستبدأ «العربية للطيران أبوظبي» عملياتها بطائرتين من طراز «إيرباص A320» انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، فيما ستقدم لمسافريها خدمات القيمة المضافة التي توفرها «العربية للطيران» في مختلف مراكز عملياتها.

وستقلع الرحلات إلى مطار برج العرب الدولي في مدينة الإسكندرية ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت في الساعة (15:00) بالتوقيت المحلي من مطار أبوظبي الدولي، لتصل إلى الإسكندرية الساعة (16:55) بالتوقيت المحلي، بينما تنطلق رحلات العودة من الإسكندرية الساعة (17:35) بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة (23:25) بالتوقيت المحلي.

أما الرحلات إلى مطار سوهاج الدولي فتقلع من مطار أبوظبي كل يوم أربعاء الساعة (14:20) بالتوقيت المحلي لتصل إلى سوهاج الساعة (16:00) بالتوقيت المحلي، فيما تقلع رحلة العودة الساعة (16:40) بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة (22:10) بالتوقيت المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: «نفخر بإطلاق العمليات التشغيلية لشركة (العربية للطيران أبوظبي)، خصوصاً خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل علي: «في الوقت الذي يستمر قطاع الطيران العالمي بمواجهة تحديات غير مسبوقة نتيجة وباء (كوفيد-19)، يأتي إطلاق عمليات الشركة تأكيداً على متانة قطاع الطيران في دولة الإمارات».

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