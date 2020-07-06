استدعاء 1278 سيارة «مرسيدس ــ بنز» و«أودي» لعيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت وزارة الاقتصاد حملات استدعاء وخدمة تشمل 1278 مركبة، من بينها 826 سيارة من علامة «مرسيدس بنز»، و452 سيارة من علامة «أودي» الألمانيتين، ومن طرز مختلفة، لتصليح عيوب تصنيعية.

«مرسيدس ــ بنز»

وأضافت الوزارة أن حملة استدعاء «مرسيدس ــ بنز» تتم بالتعاون مع شركتي: «مشاريع قرقاش»، و«الإمارات للسيارات»، وكلاء «مرسيدس ــ بنز» في الدولة، وتشمل طرز: Coupe Convertible S-Class نموذج 217، وS-Class نموذج 222، و«مايباخ» محرك بنزين أربعة لترات سعة ثماني أسطوانات،

وE-Class، وS-Class، وCLS، وGLC نماذج 238 و222 و253 و257 من موديلات الأعوام 2018-2020. وأرجعت وزارة الاقتصاد الاستدعاء الى أسباب خاصة بالمحرك، وعزم الدوران الخاص بخطوط الزيت للشاحن التوربيني، لافتة إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع بدء قيام «مشاريع قرقاش» و«الإمارات للسيارات» وإدارة حماية المستهلك في الوزارة، بإبلاغ المتعاملين ببدء حملة فحص للسيارات المعيبة التي تم استيرادها من هذه الطرز، إذ يتم التواصل مع المتعاملين المعنيين لإبلاغهم بإحضار مركباتهم للفحص، على أن تتم عملية التصليح مجاناً.

مركبات «أودي»

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملات خاصة للخدمة تضم 383 سيارة من علامة «أودي» الألمانية، وتشمل طرز: A4، وA5، وA6، وQ5 ذات المحرك TFSI سعة (2 لتر) ونظام الهجين الخفيف والمصنوعة بين مايو 2017 ومارس 2020، وذلك التعاون مع شركتي: «النابودة للسيارات» و«علي وأولاده للسيارات»، الوكلاء المعتمدين لعلامة «أودي» في الدولة.وأوضحت الوزارة في تقريرها أمس أن الاستدعاء يأتي لاحتمال دخول الرطوبة إلى علبة حزام مولد التيار المتجدد، ما قد ينتج عنه تفاعلات كيماوية تسبب تماساً كهربائياً في القطعة، وسخونة زائدة، واشتعالاً في الحالات الحرجة، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث أيضاً في مركبة بحالة توقف تام منذ فترة طويلة.

وكشفت الوزارة عن استدعاء 69 سيارة «أودي» TT ذات نظام الدفع الرباعي، المصنّعة بين عام 2014 ومايو 2019، لافتة إلى احتمال أن يكون هناك خلل في خزان الوقود، ما قد يؤدي الى تسرب الوقود في حال وقوع حادث.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن «النابودة للسيارات» في دبي، و«علي وأولاده للسيارات» في أبوظبي والعين، ستتواصلان مع المستهلكين أصحاب السيارات المعنية لإبلاغهم بالاستدعاء، واطلاعهم على المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ عملية الاستدعاء بسلاسة، وترتيب إجراء التصليحات اللازمة التي ستتم مجاناً.

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