2921 نشاطاً تجارياً متاحاً في دبي حالياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأن عدد الأنشطة التجارية المتاحة في الإمارة حالياً يصل إلى 2921 نشاطاً تجارياً، مشيرة إلى إصدار قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، دليل الالتزام التجاري، الذي يجب على التاجر معرفته والوعي به، لضمان حماية واستدامة الأنشطة التجارية، وتوفير بيئة مناسبة للمستهلك.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية، عبدالعزيز يوسف التناك، في بيان أمس: «نسعى باستمرار لتوعية التجار حول كيفية حماية أنشطتهم التجارية، وتجنب المخالفات أو الإخلال بشروط ممارسة الأنشطة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة في اقتصادية دبي، الأمر الذي بدوره يعزز البيئة التنافسية للإمارة، ويضمن حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء».

وأوضح أن دليل الالتزام التجاري، حدد خمسة عناصر يتحتم على التاجر معرفتها، في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، تتمثل بما يلي: العناية بالمستهلك، واجهة المحل، نشاط المحل، موقع المنشأة، ومفتش الدائرة.

وأكد أهمية تعزيز ثقافة المرونة في التعامل مع المستهلكين، لضمان تحسين تجربتهم، فيما تعد واجهة المحل، أول ما يجذب انتباه المستهلك، وعليه فإن ضمان صحة معلوماتها وطريقة عرضها ضرورية جداً في السوق.

وبالنسبة لنشاط المحل، أفاد التناك بأن كل تاجر يحصل على رخصة تجارية واحدة لكل محل أو موقع أو كشك مصرح، تلزمه بنوع النشاط الموافق عليه ومكان ممارسة النشاط، وعليه فيجب على التاجر الالتزام بالأنشطة المذكورة ومكان الممارسة إلا في حال طلب إضافة أو تصريح بغير ذلك.

وأضاف أنه يحق للتاجر ممارسة النشاط المسجل في الرخصة التجارية، ويمكن إضافة رخص تجارية أخرى على موقع المنشأة بعد الحصول على موافقة اقتصادية دبي، كما يمنع بيع المنتجات خارج الموقع، والالتزام بالبيع في المواقع المصرح لها.

وبخصوص مفتش الدائرة، أشار التناك إلى أن على ممثلي المحال التجارية التعامل بشفافية وتعاون مع ممثلي اقتصادية دبي.

العناصر الـ 5

■ العناية بالمستهلك.

■ واجهة المحل.

■ نشاط المحل.

■ موقع المنشأة.

■ مفتش الدائرة.

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