موقف "إياتا" من الحجر الصحي ورفع أسعار التذاكر

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" ان اعلان عدد من الناقلات الإمارتية عن رحلات جديدة إلى عدد كبير من الوجهات خلال الشهر الجاري وإعلان دبي السماح بعودة السياح تعد مؤشرات إيجابية تساهم في تعافي قطاع الطيران النقل الجوي بشكل اسرع.

وطالب نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري، الدول التي اقرت حجرا صحيا في مطاراتها بإلغاء الحجر الصحي وتطبيق حلول بديلة عن الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها باعتبار ان استمرار الحجر يشكل عائقا كبيرا امام حركة السفر وتعافي القطاع الذي تضرر كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة لتداعيات كوفيد -19

وقال البكري ان المسافرين يشعرون بالقلق من الحجر الصحي بما يعادل قلقهم من الإصابة بالفيروس وحذر من ان جميع الدراسات والاستفتاءات التي أجرتها الاياتا خلال الفترة الماضية اثبتت ان 80% من المسافرين لن يسافروا الى الدول التي تفرض حجرا صحيا موضحا ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تضم أكبر عدد من الدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها ويضعها في حجر كامل عن العالم مما يعود بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم"

ولفت الى ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية لاعادة تشغيل الطيران وهي عدم تسييس فتح او اغلاق الحدود وتجنب التكاليف التي قد تكون عائقا امام السفر والنظر في بدائل للحجر الصحي من قبل الحكومات

ودعا البكري الى عدم تحميل المسافرين تكلفة الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في بعض الدول عبر رفع أسعار تذاكر السفر مطالبا الحكومات بتحمل تكلفة الحفاظ على صحة مواطنيها وعدم فرض رسوم وضرائب على المسافرين مثلما حدث في بعض الدول وذلك بهدف تسريع تعافي القطاع.

واكد ان بعض شركات الطيران اضطرت الى رفع اسعار التذاكر بسبب قرار حكومات بفرض ضرائب ورسوم وتقليل الطاقة الاستيعابية للرحلات الا ان جميع شركات الطيران ليس لديها قناعة بزيادة أسعار التذاكر في هذه المرحلة التي تتطلب العمل على استقطاب المسافرين وعدم رفع الأسعار من اجل استمرار العمل وإعادة الثقة للمسافرين ونوه الى رفع تذاكر يعد اجراء مؤقتا وينتهي مع عودة النشاط للقطاع.

واكد البكري ان قوائم الدول المسموح بالسفر اليها والتي أصدرتها بعض الدول تعد قوائم مؤقتة وهي تتغير باستمرار في اطار سياسة تقييم المخاطر ونجاح الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح ان الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع النقل الجوي كانت بلا فائدة وغير ضرورية ولم يثبت فعاليتها بل اضرت بالقطاع كثيرا مشيرا الى ضرورة اتخاذ إجراءات اكثر عقلانية وعدم المبالغة في الإجراءات مثلما حدث خلال الجائحة الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news