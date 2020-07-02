3.39 ملايين نسمة سكان دبي في نهاية النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر مؤشر الساعة السكانية على موقع مركز دبي للإحصاء أن تعداد سكان إمارة دبي بلغ ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و272 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 122 ألف نسمة، وبنسبة زيادة 3.73%.

وبلغت الزيادة في عدد سكان دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو، نحو 38 ألف نسمة.

وقال المركز، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد الذكور بلغ مليونين و353 ألفاً، بنسبة بلغت 69.3%، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و41 ألفاً، بنسبة بلغت 30.7% من إجمالي سكان الإمارة.

يشار إلى أن عدد الأفراد الموجودين في الإمارة، خلال ساعات الذروة الاعتيادية، يرتفع ليصل إلى نحو 4.5 ملايين نسمة تقريباً، حسب آخر إحصاء.

وبحسب المركز، تعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرهما.

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