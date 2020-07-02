اقتصادية دبي: 12.4 ألف رخصة فاعلة في منطقة نايف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن منطقة نايف تحتضن 12 ألفاً و478 رخصة فاعلة، يستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر منها، حيث يبلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة التجارية 10 آلاف و702 رخصة، بنسبة 86% من إجمالي الرخص، تليها الرخص المهنية بواقع 1578 رخصة، ثم السياحية والصناعية.

ووفقاً للتقرير، لاتزال أكثر الشركات تعمل في منطقة نايف منذ عام 1963، أي ما يقارب 57 عاماً من إصدار الرخصة.

وبيّن التقرير أنه تم إصدار 49 رخصة خلال عام 1963 فقط، فيما لاتزال الشركات تعمل حتى الآن في أنشطة مختلفة، أبرزها المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، فضلاً عن تجارة المواد الغذائية والمشروبات، وتجارة شرائح الهاتف الإلكترونية، والتجارة العامة، إضافة إلى تجارة الأدوات والأواني المنزلية، وتجارة التحف الفنية، وتجارة الساعات وقطع غيارها، إلى جانب تجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتجارة الملابس الجاهزة، وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، علاوة على أعمال الأصباغ والدهانات، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد رجال وسيدات الأعمال في منطقة نايف، وصل إلى 49 ألفاً و718 رجل وسيدة أعمال، منهم 45 ألفاً و161 رجل أعمال، و4557 سيدة أعمال. وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في «نايف»، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ9734 رخصة، تليها المؤسسات الفردية بـ2043 رخصة. وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن تلك الأرقام تؤكد اهتمام رجال الأعمال بمنطقة نايف، كونها الأكثر جذباً لهم لما توفره من موقع استراتيجي قريب من المطار والموانئ والمراكز التجارية الكبرى.

كما تعد المنطقة وجهة مهمة لتجارة التجزئة في دبي، ومقصداً سياحياً رائداً مع انتشار أسواقها التقليدية والمناطق الأثرية والتراثية التي تقع في نطاقها.

سوق نايف

تعد سوق نايف من أقدم الأسواق في دبي، فهي تحتوي على العديد من المتاجر التي تقدّر بنحو 100 متجر، وتحتوي المتاجر على جميع أنواع الأقمشة، والبضائع والمنتجات الجلدية، وكلّ ما يتعلّق بالتكنولوجيا والإلكترونيات، وجميع أنواع الهدايا التذكارية وغيرها الكثير من البضائع المتنوعة التي تلبي متطلبات جميع شرائح المجتمع.

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ألف رجل وسيدة أعمال يستثمرون في منطقة نايف.

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