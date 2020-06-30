استقرار أسعار البنزين في يوليو للشهر الثالث على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، إضافة إلى الديزل، استقراراً في مؤشراتها، اعتباراً من الأول من يوليو، عند الحدود السعرية نفسها لشهر يونيو، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود، أخيراً، عند معدلات منخفضة للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر يونيو عند الحدود نفسها السعرية لشهرَي مايو وأبريل.

واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما يبلغ سعر لتر البنزين «خصوصي 95» 1.80 درهم.

وحقق سعر لتر الديزل ثباتاً عند حدود 2.06 درهم، اعتباراً من بداية يوليو المقبل.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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