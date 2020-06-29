مناطق الجذب السياحي في دبي تستقطب العائلات من داخل الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، (دبي للسياحة)، بأن مناطق الجذب السياحي والوجهات الترفيهية مقتصرة حالياً على سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، إلا أنها ستكون متاحة للزوار الدوليين ابتداءً من السابع من يوليو المقبل، مع استئناف استقبال السياح من مختلف الدول التي فتحت مطاراتها.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أن هذه الفترة تعدّ فرصة لخوض تجارب متنوّعة لأفراد العائلة كافة، في ظل وجود أسعار منافسة، وخدمات راقية، ومرافق مميزة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي باتت تشكل مرتكزات أساسية في دعم السياحة الداخلية، منها التنافسية، مقارنة بالعديد من الوجهات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة للدائرة، عصام كاظم، إن «عنصر السلامة والصحة العامة أصبح الهاجس الأكبر لدى المسافرين بعد مرور أشهر على جائحة (كورونا)، وهو من الأسباب الرئيسة التي تحدد قرار السفر في المرحلة القريبة المقبلة»، مشيراً إلى أنه كلما استطاعت أي دولة أو مدينة إثبات قدرتها على أنها وجهة آمنة وتتبع الإجراءات الوقائية، وفي الوقت ذاته تقدم تجارب مميزة، فإنها بلا شك ستكون المفضلة والأقرب إلى اختيار المسافر.

وأكد كاظم أن دبي تمتلك العديد من المقومات السياحية، التي تجعلها قادرة على استقطاب السياح من داخل الدولة أو خارجها، كما أن مناطق الجذب الرئيسة، وكذلك الوجهات الترفيهية فيها، تعدّ مقصداً مهماً للعائلات، فيما تسهم العروض الترويجية في تشجيع السياحة الداخلية.

عصام كاظم:

«دبي تمتلك العديد من المقومات السياحية، التي تجعلها قادرة على استقطاب السياح».

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