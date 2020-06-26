"مجموعة الفهيم": تخفيضات وخدمات حصرية للكوادر الطبية والدفاع المدني

المصدر: عبير عبد الحليم- أبوظبي

أطلقت مجموعة الفهيم، حملة خصومات وتخفيضات وخدمات ومزايا حصرية للكوادر الطبية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية والدفاع المدني في الدولة تقديرا للجهود التي يبذلوها في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة الفهيم، أحمد عبدالجليل الفهيم، في تصريحات صحافية، إن الحملة التي تم اطلاقها ويبدا تنفيذها بعد غد الأحد، على مستوى المجموعة وشركاتها، تتضمن خصومات تصل إلى 10% على إيجارات المنازل وتخفيضات بنسبة 25% على الأطعمة والمشروبات، فضلا عن تمديد عقود الضمان والخدمة وأسعار مخفضة على السيارات وعروض مجانية على تعقيم المركبات ومنتجات وخدمات مابعد البيع الأخرى المتعلقة بالسيارات للكوادر الطبية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية والدفاع المدني.



وأضاف الفهيم أن بعض الشركات التابعة للمجموعة ستقدم كذلك خصماً بنسبة 50% على تكاليف العمالة واستبدال السيارات للعملاء الحاليين الذين يقومون بطلب خدمات مركباتهم وغيرها، وهذه الخصومات والعروض ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن 10 شركات في المجموعة تشارك في الحملة بناء على الشروط والأحكام التي تحددها كل شركة وفقا لحقوق البيع أو التوزيع الجغرافي.



وأشار الى ان مجموعة الفهيم تعمل على تسخير أصولها وإمكانياتها لدعم مسيرة الإمارات في التنمية الوطنية المُستدامة على المدى البعيد، وتعزيز رفاهية وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news