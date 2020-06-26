الإمارات للشحن الجوي توفر سعة إضافية في قمرات الدرجة السياحية المعدّلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفر الإمارات للشحن الجوي لعملائها حول العالم سعة شحن إضافية باستخدام بعض طائرات الركاب من طراز «بوينغ 777-300ER» التي أزيل منها مقاعد مقصورات الدرجة السياحية. وأقدمت الناقلة على هذه الخطوة استجابةً لطلب السوق القوي على النقل السريع والموثوق والفعال للمنتجات الأساسية، مثل معدات الوقاية الشخصية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والآلات، وغيرها من الإمدادات الضرورية.

وأكدت في بيان أمس، أن «الإمارات للشحن الجوي» ستشغل 10 طائرات «بوينغ 777-300ER» أزيل منها مقاعد مقصورات الدرجة السياحية، ما يوفر زيادة في سعة الشحن تصل إلى 17 طناً أو 132 متراً مكعباً على كل رحلة، بالإضافة إلى سعة 40 إلى 50 طناً في عنابر الشحن على كل طائرة، وستُستخدم هذه الطائرات المعدّلة على الخطوط التي تربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسة التي ترى الناقلة أنها تشهد طلباً عالياً على حركة البضائع المطلوبة بصورة عاجلة.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان: «منذ تفشي جائحة (كوفيد-19)، أخذنا على عاتقنا ربط المستهلكين والمنتجين في جميع أنحاء العالم، وتزويد الأسواق بالسلع الأساسية التي تدعو الحاجة إليها بصورة عاجلة، وعملنا في سبيل تحقيق هذه الغاية على إعادة ربط شبكة عالمية تضم أكثر من 85 وجهة، ثم تقديم خيارات السعة التي تناسب ما يحتاجه عملاؤنا، بما في ذلك استخدام طائرات الركاب التي تحمل البضائع في عنابر الشحن وعلى المقاعد وفي الخزائن العلوية، وسنتمكن الآن باستخدام طائرات الـ(بوينغ) المعدّلة من نقل شحنات أكثر على كل رحلة، ما يتيح إيصال مزيد من المنتجات إلى وجهاتها بسرعة».

وتتولى الدائرة الهندسية في «طيران الإمارات»، تنفيذ عملية تعديل طائرات «بوينغ 777-300ER» في مرافقها الحديثة بدبي، حيث يستغرق تحويل كل طائرة 640 ساعة عمل، ويقوم فريق مهندسي «طيران الإمارات» بإزالة 305 مقاعد من الدرجة السياحية على كل طائرة، وتركيب معدات السلامة، وتنفيذ اختبارات منتظمة لتحميل الشحنات أثناء العملية، وانتهى الفريق الهندسي حتى الآن من تعديل سبع طائرات، فيما سيكتمل تعديل الطائرات الثلاث المتبقية بحلول يوليو 2020.

من جانبه، قال نائب رئيس أول الإمارات للهندسة، أحمد صفا: «تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن صغيرة شاهد بيّن على الظروف التي يشهدها العالم حالياً. نحن فخورون جداً بما حققناه، فقد أظهرت فرقنا المرونة والروح الابتكارية والتكيف بسرعة مع متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة، وتمكّنت من مواجهة التحدي المتمثل في تنفيذ إجراءات وبروتوكولات السلامة الجديدة في الوقت المحدد».

الخطوة تأتي استجابة للطلب الكبير على نقل المنتجات الأساسية.

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