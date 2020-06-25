استدعاء 93 سيارة لإصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق حملات استدعاء وصيانة تشمل 93 سيارة «فورد» و«لينكون» و«شفروليه» و«جي إم سي» لإصلاح عيوب تصنيعية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 70 سيارة «فورد اكسبيديشن» و«لينكون نافيجيتور» موديل 2020، المصنعة في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد» و«لينكون» في الدولة، وشركة «بريميير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» و«لينكون» في أبوظبي.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، إن الاستدعاء يستهدف إعادة تهيئة نظام مساعد ما قبل الاصطدام، حيث تعاني جميع السيارت المشمولة بالاستدعاء، تعطّل نظام مساعد ما قبل الاصطدام، وقد يحول ذلك دون رصد أو تخفيف خطر أو شدة أي اصطدام أمامي، ما يزيد خطر الإصابة في حال اعتماد السائق على مساعدة هذا النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن شركتي «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز»، ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم، بعملية الاستدعاء والطلب منهم، إحضار السيارات لإجراء التعديلات والتغييرات المطلوبة، على أن تتم عملية الإصلاح بشكل مجاني من دون تحميل المستهلكين أي أعباء.

كما أعلنت الوزارة كذلك، إطلاق حملة صيانة تشمل 23 سيارة من مركبات «جي إم سي تيرين» و«شيفروليه اكوينكس» موديل 2019، وذلك بالتعاون مع «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات».

وأشارت إلى أن الاستدعاء يرجع إلى أنه في ظروف معينة، قد يتم فصل خرطوم مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء، عندما يكون ضاغط الهواء في الوضع النشط، وفي هذه الحالة يتم عرض رسالة بأن طاقة المحرك منخفضة، ويتم تقليل طاقة المحرك المتاحة، وقد يتم ملاحظة وجود رجفة في المحرك، وعندما تصل السيارة الى سرعة منخفضة أو تتوقف قد ينطفئ المحرك، وسيقوم الوكلاء بتركيب مثبت محسن لخرطوم مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء.

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