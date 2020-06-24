"دبي للذهب والسلع" تستعد لإطلاق أول عقود آجلة متجددة لعملات أجنبية الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، موعد إطلاق العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية "FX Rolling"، وهي ثلاثة عقود باليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي، مقابل الدولار الأميركي. وسيتم طرح هذه العقود للتداول اعتباراً من 6 يوليو المقبل، لتساهم في توسيع محفظة منتجات العملات لدى البورصة، والتي تشمل عقود أزواج العملات الرئيسة الست (G6)، وعقود الروبية الهندية التي تعتبر أكبر مجمع على مستوى العالم لسيولة الروبية الهندية المتداولة في البورصات خارج الهند.



وتعتبر العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية "FX Rolling" عقوداً دائمة يتم تجديدها تلقائياً عند إغلاق يوم التداول في حال وجود صفقة مفتوحة. وستزود هذه العقود الجديدة المشاركين في السوق بأدوات عالية الكفاءة لإدارة مخاطر انخفاض الأسعار والتعرض للعملات الأجنبية، كما ستتيح للمتداولين قدرة أكبر على الوصول إلى أسواق العملات الدولية من خلال لوائح واضحة وشفافة.



وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: "نحن متحمسون لتوسيع محفظتنا من منتجات العملات مع الإطلاق المرتقب للعقود الآجلة المتجددة المبتكرة للعملات الأجنبية. إذ تعدّ هذه العملات الثلاث الأعلى سيولة والأكثر تداولاً في الأسواق الدولية، ويأتي إدراجها في بورصة دبي للذهب والسلع الآن في وقت مثالي لتلبية احتياجات المشاركين في السوق وسط استمرار التقلب في أسعار العملات. وتتيح هذه العقود للمستثمرين قدرة أكبر على الوصول إلى أسواق العملات الدولية من خلال توجهات وتشريعات واضحة وشفافة، بالإضافة إلى منحهم فرصاً فريدة للتحوط ضد المخاطر بكفاءة نظراً لطبيعتها المتجددة بشكل دائم".



وسيتم تسعير العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية بالدولار الأميركي، وستكون مقوّمة على أساس 10 آلاف وحدة نقدية من العملة المقابلة للدولار الأميركي. كما سيتم السماح بإجراء صفقات التداول بأحجام كبيرة لهذه العقود.

وأضاف ميل: "تتميز هذه العقود بأنها مناسبة لجميع المتداولين، لكنها ستوفر قيمة كبيرة للمستثمرين من المؤسسات بشكل خاص، حيث ستمنحهم الحماية ضد تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات متزايدة. ونحن نخطط لتوسيع عروضنا القيّمة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة من خلال إطلاق المزيد من العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية بما يلبي احتياجات أعضائنا".



وستتم تسوية جميع تداولات العقود الجديدة من قبل غرفة المقاصة التي تملكها وتديرها بورصة دبي للذهب والسلع، وهي مؤسسة دبي لمقاصة السلع، الخاضعة للرقابة والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) كطرف مقابل مركزي، والمعترف بها أيضاً كطرف مقابل مركزي من بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA).



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