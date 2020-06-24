إجراءات محددة للتعامل مع مصابي كوفيد-19 في المطاعم السياحية

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

حددت دائرة للثقافة و السياحة في ابوظبي إجراءات مشددة للتعامل مع الحالات المصابة بكوفيد -19 في المطاعم السياحية.

وقالت الدائرة في تعميم اصدرته اليوم ووجهته لمدراء المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية في الامارة ان هناك ضرورة للاللتزام بالاجراءات الاحترازية الواردة في التعميم تفاديا للمساءلة القانونية لمخالفي هدا التعميم.

واوضحت الدائرة ان هذه الاجراءات هي:

وقف العمل الفوري في المطعم وبشكل مؤقت1

. وحجر جميع الموظفين ممن هم على اتصال مباشر بالحالات المصابة في العمل والسكن على ان يكون العزل في غرف مناسبة لمدة ١٤يوما )توافقاًمعالمعاييرالمعتمدةللحجر الصحي.

ونوهت الدائرة الى انه يتوجب على المطعم تطهير الموقع بأكمله قبل إعادة فتحه، موضحة انه يمكن فتح المطعم في الحالات التالية:

الاستعانة بموظفين إضافيين ممن ليسوا على اتصال مباشر مع الحالات المصابة، على أن يجتازوا الفحوصات اللازمة بنتائج سلبية جديدة لهم. فضلا عن استكمال عملية تطهير المكان.

وشددت الدائرة انه في حال عدم وجود العدد الكافي من الموظفين ممن لديهم نتائج سلبية للفحوصات لدعم عمليات سير عمل المطعم، فإن إغلاق المطعم يظل مستمراً حتى يتم تقديم الأدلة اللازمة لإعادة التشغيل.

وحذرت الدائرة من انه ينبغي - عدم إعادة فتح المطعم دون قرار نهائي من دائرة الصحة.

واشارت الى انه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news