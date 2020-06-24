«حديد الإمارات» تؤكد التزامها بشراء «الخردة المحلية» وفق الأسعار العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة حديد الإمارات، التابعة «للقابضة»، مواصلة جهودها الداعمة لاستمرارية الأعمال في الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة حديد الخردة، من خلال شراء هذه المنتجات من السوق المحلية، لاستخدامها كمواد أولية في عملياتها الإنتاجية.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنها تلتزم إلى جانب مصنعي الحديد المحليين بشراء جميع منتجات الخردة من السوق المحلية، وفقاً للأسعار العالمية، معلنة استعدادها لشراء أكثر من مليون طن سنوياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بمنع المنشآت المسجلة في دولة الإمارات من تصدير خردة الحديد إلى الخارج، ضمن إجراءاتها لمساعدة المنتجين المحليين على استمرارية الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تسهيل وصول المنتجين في الدولة إلى الإمدادات المحلية من المواد الخام لدعم عمليات التصنيع لديهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، المهندس سعيد غمران الرميثي: «في الوقت الذي نواصل فيه خدمة القطاعات الرئيسة في الدولة، بما فيها البناء والطاقة والنقل، فإننا فخورون بالدور الريادي الذي نلعبه في (حديد الإمارات) بدعم تجار الخردة المحليين في جميع أنحاء الدولة لضمان استمرارية أعمالهم، كما يمثل دعمنا أهمية كبيرة في إعادة تدوير الخردة، وتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات».

وأضاف الرميثي أن «صناعة الحديد تلعب دوراً حيوياً في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية»، مشيراً إلى أن صناعة الحديد الوطنية تحتاج إلى الحماية لتتمكن من التعامل مع التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الطلب، والتباطؤ المستمر في أنشطة البناء، والقيود المفروضة على الصادرات.

وتابع أنه «في الوقت الذي تحمي فيه معظم دول العالم صناعتها الوطنية في قطاع الحديد، يتوجب علينا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، من خلال فرض الرسوم الجمركية على كل الواردات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع».

يشار إلى أن العام الماضي استخدمت «حديد الإمارات» 280 ألف طن فقط من حديد الخردة، نظراً لصعوبة الحصول على هذه المواد الحيوية من السوق المحلية. وتعدّ دولة الإمارات حالياً ثاني أكبر مصدر للخردة في آسيا بعد اليابان، حيث تشكل صادراتها 1.6% من إجمالي صادرات خردة الحديد في العالم.

ومن بين أكبر المستوردين للخردة الإماراتية، الهند التي تستوعب 31% من صادراتها، تليها باكستان بنسبة 25%، وسلطنة عُمان بنسبة 11%، حيث تمتلك دولة الإمارات احتياطي خردة يبلغ حجمه 1.5 مليون طن سنوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news