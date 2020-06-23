«طيران الإمارات» جاهزة لخدمة المسافرين واستقبال السياح

المصدر: أزاد عيشو - دبي

رحبت شركة طيران الإمارات ببروتوكولات السفر الجوي الجديدة التي ستفتح السفر الدولي أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، وتشرع أبواب دبي أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من السابع من يوليو المقبل، مع اتخاذ تدابير دقيقة لضمان صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أحدث التوجيهات بفتح باب السفر من وإلى دبي، التي تجسد رؤيتهما الحكيمة وقيادتهما الرائدة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال».

وأضاف سموه أن «هذا تأكيد قوي على استعداد دبي لإعادة حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية إلى سابق عهدها بعد الإعداد والتخطيط والمراجعة الشاملة، ونحن على ثقة تامة بأن الإجراءات التي تم اعتمادها في الأجواء وعلى الأرض، وفي جميع أنحاء مدينتنا، توفر نظاماً فعالاً للحد من مخاطر انتشار العدوى، والتعامل بفاعلية مع أي تطورات محتملة».

وتابع سموه: «نعتقد أن مدناً حول العالم تجري مراجعات مستمرة سينجم عنها تحديث متطلبات دخول الحدود للمسافرين الدوليين».

وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد، إلى أن «(طيران الإمارات) واصلت خلال الأسابيع الماضية توسيع شبكة خطوطها بتوفير خدمات ركاب، حيث أتاحت للعملاء السفر عبر دبي، وفي الوقت ذاته خدمة الطلب العالمي على حركة الشحن الجوي».

وقال سموه: «نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف ذات الصلة والمنظمات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان لأطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا»، موضحاً أن «(طيران الإمارات) تربط حالياً دبي مع 40 مدينة، وقد أصبح أمامنا بفضل التوجيهات الجديدة فرص لتوسيع شبكة خطوطنا وإتاحة وجهات أخرى سيعلن عنها في الأيام المقبلة ورحلات ترانزيت عبر دبي».

وأضاف سموه: «نحن الآن على استعداد تام، ونتطلع لخدمة عملائنا والترحيب بهم ومعاودة ربط العديد من المدن ثانيةً عبر دبي»، مضيفاً أن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون اختباراً كبيراً لصناعة الطيران عامة من نواحٍ عدة».

ولفت سموه إلى أن «(طيران الإمارات) شهدت اتجاهاً إيجابياً لنمو حركة السفر عبر الشبكة على مدار الأسابيع الماضية، ونحن على استعداد تام لخدمة عملائنا».

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