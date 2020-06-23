«هيلتون»: دبي تشهد طلباً متزايداً على السياحة الداخلية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال رئيس مجموعة هيلتون الشرق الأوسط وإفريقيا، يوكيم يان سليفر، إنه مع تخفيف القيود، شهدت دبي طلباً متزايداً على السياحة الداخلية، فيما شهد أصحاب الفنادق ارتفاعاً في نسبة الإشغال في عطلات نهاية الأسبوع استجابة للعروض الترويجية.

وذكر سليفر لـ«الإمارات اليوم»، أنه لطالما كانت دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، بيئة خصبة للضيافة والسياحة، مشيراً إلى أنه مع التزام الحكومة الثابت باستعادة الأنشطة الاقتصادية يمكن أن تتوقع الفنادق استمرار الدعم وتحقيق أداء جيد خلال فترة ما بعد وباء «كوفيد - 19».

وأضاف أن طبيعة دبي كونها من أكثر مراكز الأعمال أهمية في العالم، تُعد جانباً أساسياً لاستئناف حركة السياحة.

نظرة إيجابية

وبين سليفر أنه مع اكتساب قطاع السياحة لزخم ارتبط في الأساس بالسياحة المحلية، فإن هناك نظرة إيجابية إلى جاهزية دبي لاستقبال السياح الدوليين من جديد، لافتاً إلى أنه في اجتماع افتراضي أجرته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الشهر الماضي، اتفقت الجهات المعنية على أن دبي ستبقى وجهة سياحية رائدة في الدائرة الدولية، خصوصاً مع وجود بنية تحتية صحية عالمية المستوى، واستعراضها لأفضل الممارسات والبروتوكولات والعمليات في تعاملها مع الجائحة.

وأكد أن المبادئ التوجيهية للحكومة أعادت بالفعل الثقة إلى السوق.

استعداد

إلى ذلك، أفاد سليفر بأن فنادق «هيلتون» استعدت للترحيب بضيوفها من جديد عبر تبنّي معيار نظافة وتعقيم غير مسبوق في قطاع الضيافة، حيث أطلقت أخيراً برنامج

«هيلتون كلين ستاي» الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة «آر بي» المصنّعة لمنتجات «ديتول»، إلى جانب مقدم الرعاية الصحية «مايو كلينك»، للتوصل إلى إجراءات جديدة لمساعدة الضيوف على الاستمتاع بإقامة أكثر نظافة وأماناً.

وقال إنه مع تنفيذ البرنامج في جميع فنادق «هيلتون» بدولة الإمارات والعالم، سيختبر الضيوف من لحظة تسجيل الوصول وحتى المغادرة أعلى مستوى نظافة وأمان ريثما يتمتعون بالضيافة العالمية.

البروتوكولات الجديدة

وأضاف سليفر: «سنقوم بتنبيه ضيوفنا عبر مواقعنا الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني قبل الوصول وأثناء الإقامة بالبروتوكولات الجديدة المعمول بها، وتذكيرهم باستخدام المفتاح الرقمي للغرفة عبر تطبيقنا الذكي (هيلتون أونرز)، للتمتع بتجربة وصول لا تلامسية بالكامل، كما سنتأكد من أن ضيوفنا على دراية بالإشارات واللافتات التي تحدد المسافات الآمنة». وتابع: «طلبنا من جميع أعضاء فريقنا ارتداء معدات واقية واحترام قواعد التباعد الجسدي مع الضيوف، أما في المطاعم والفنادق فتم ترتيب المقاعد لتحقيق التباعد الجسدي المناسب، مع إمكانية طلب أطباق الاستخدام الواحد القابلة للتحلل».

وذكر أنه خلال وجبة الإفطار ستقدم المطاعم مجموعة من الخيارات، بما في ذلك استلام الطلبات، والأطباق المغلفة المعدة مسبقاً، والخدمة الانتقائية، لافتاً إلى أنه عند طلب خدمة الغرف حال توافرها سيختبر الضيوف خدمة تسليم لا تلامسية، مع وضع الطلبات وأدوات الاستخدام المفرد خارج أبواب غرفهم.

وعي أكثر

قال رئيس مجموعة هيلتون الشرق الأوسط وإفريقيا، يوكيم يان سليفر، إنه في بيئة ما بعد «كوفيد - 19»، سيكون المتعاملون أكثر وعياً بممارسات الصحة والنظافة، وسيعتمدون أكثر على المنتجات والخبراء والتكنولوجيا الموثوق بهم لمساعدتهم على حماية أسرهم داخل المنزل وخارجه، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه المتغير دفع مشغلي الفنادق إلى ابتكار وتطوير طرق جديدة للحفاظ على فنادقهم آمنة ونظيفة.

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