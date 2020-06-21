عمومية الاتحاد العقارية ترفض استخدام الاحتياطي لإطفاء خسائرها

المصدر: مدحت السويفي – دبي

رفضت عمومية شركة الاتحاد العقارية، الشركة المُدرجة في سوق دبي المالي، التي تم انعقادها عن بُعد يوم الخميس الماضي مقترح استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة.



ووفقاً لبيان السوق، فإن العمومية رفضت أيضا مقترح تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية خلال شهر أبريل من العام الماضي، وهي الموافقة الخاصة بشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتخطى 10% من رأس المال المدفوع لإعادة بيعها.

فيما وافقت الجمعية العمومية أيضا على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

وتم انتخاب خلال اجتماع العمومية انتخاب أعضاء التالية أسماؤهم لمجلس الإدارة للدورة القادمة: خليفة حسن علي صالح الحمادي، بن غ. فتحي، ضاحي يوسف أحمد عبد الله المنصوري، كلار جورج، محمد فردان علي الفردان، درويش عبد الله درويش أحمد الكتبي، عبد الوهاب الحلبي.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة شركة "الاتحاد العقارية" عن حصول السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت اليوم، المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة الشركة، حيث حصل على عدد 451.417 مليون صوت بنسبة 15.7% من الأصوات التي كان لها حق التصويت اليوم في الجمعية العمومية>

وفي الشهر الماضي، كشفت شركة الاتحاد العقارية أن الجمعية العمومية سوف تنظر وتناقش استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم لخفض الخسائر المتراكمة بتاريخ 30 مايو.

وفي يوم 25 مارس من العام الحالي، أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة بلغت 2142 مليون درهم، تشكل 49.93 بالمائة من رأسمالها البالغ 4289.54 مليون درهم.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس الماضي من عام 2020، كشفت الشركة أن مجلس إدارتها سوف يُناقش استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة خلال الاجتماع القادم المُقرر له يوم 24 مارس.

يُذكر أن الشركة كشفت عن تكبدها لخسائر بلغت 218.81 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مُقابل تحقيق أرباح بقيمة 62.32 مليون درهم في العام قبل الماضي.

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