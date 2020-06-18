طيران الإمارات توفر رحلات إلى 10 مدن جديدة .. تعرف عليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف توفر للمسافرين رحلات إلى 10 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كل من كولومبو (20 يونيو)، سيالكوت (24 يونيو)، اسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة "هو شي منه" (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة (اعتباراً من 15 يوليو). وسوف تقتصر رحلات الرحلات من سريلانكا وباكستان وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات.

وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات طيران الإمارات المتاحة للمسافرين إلى 40 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبين في العودة إلى بلدانهم أو اولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية عدنان كاظم: "في الوقت الذي توفر فيه طيران الإمارات مزيداً من الرحلات الجوية للمسافرين في جميع أنحاء العالم، فإنها تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في دولة الإمارات ومختلف دول العالم من أجل ضمان سفر آمن وسلس لعملائنا وأفراد أطقمنا. ويعكس إعلان الحكومة تسهيل سفر المواطنين والمقيمين بين دولة الإمارات ودول معينة اعتباراً من 23 يونيو، نهج دولتنا جيد التخطيط لاستئناف السفر والسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع حماية مجتمعاتنا من كوفيد-19".

وبالإضافة إلى الوجهات الجديدة، ستزيد طيران الإمارات خلال يوليو (تموز) عدد رحلاتها إلى الوجهات التالية: لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، زيوريخ، مدريد، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، تورنتو، كوالالمبور، سنغافورة وهونج كونج.

ويمكن للعملاء الآن الحجز للسفر عبر دبي إلى وجهات في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين طالما كانوا مستوفين متطلبات السفر والدخول إلى وجهاتهم المقصودة.



والحجز متاح للعملاء إما عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر، كما يمكنهم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن رحلات وخدمات طيران الإمارات عبر الموقع www.emirates.com/wherewefly

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety

و تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. كما ينبغي على حاملي إقامات دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى الدولة عبر الموقع www.emirates.com/returntoDubai

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